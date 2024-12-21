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大陸 大陸焦點 特派現場

陸21歲女貸款「隆鼻」肺水腫死　網查醫美機構前科累累

▲動手術（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲大陸一女子做隆鼻手術意外死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸整形醫美技術良莠不齊，浙江一名女子進行「假體隆鼻手術」死亡，有網友爆料，疑似醫生明知患者有肺部感染情況，還是幫其做手術，成為導致死亡。實際驗屍調查報告出爐後，主要是手術後引發繼發彌散性血管內凝血，引起全身多部位出血，最終引發肺水腫、肺出血死亡。

《紅星新聞》報導指出，一名大陸網友日前發文稱，21歲的小吳在朋友陪同下，通過貸款，並於10月20日在浙江省寧波市泰安中路的「美塑醫美整形美容醫院」辦理住院治療後，醫生對她進行「假體隆鼻手術」。

該網友的文章指出，小吳術前在該機構檢查時發現有肺部感染，醫生在明知道患者有肺部感染的情況下進行的手術，最終導致小吳死亡，家屬無法理解，要求驗屍討公道。

經過專業司法鑒定相驗，小吳術後死亡鑒定結果為「隆鼻手術」後繼發彌散性血管內凝血，引起全身多部位出血、伴雙肺重度肺水腫及顯著的肺出血，導致心肺功能衰竭而死亡。

由於結果與該網友質疑死因有出入，事後大陸媒體嘗試聯繫爆料的網友，未獲回答。

▲▼ 隆鼻死亡 。（圖／翻攝 紅星新聞）

▲該名女子貸款做隆鼻手術死亡，驗屍報告曝光 。（圖／翻攝 紅星新聞）

網路上還有另一名網友爆料，表示看見小吳的家屬前往該醫療機構討公道，還在評論區發佈疑似小吳屍檢結果的司法鑒定報告相關圖片。該圖片內容顯示，小吳死亡鑒定意見與上述網文講述的鑒定意見一致，鑒定報告落款日期為12月4日。

目前，司法鑒定中心相關工作人員也表示，「一切以鑒定報告為準。」

美塑醫美整形美容醫院前台則表示，醫院相關負責人已與小吳家屬進行溝通，後續情況不太清楚。該醫院所在的鄞州區衛生健康局一名工作人員已介入調查此事。

報導深挖，「美塑醫美整形美容醫院」的註冊名為寧波鄞州美塑醫療美容門診部有限公司。根據大陸調查公司背景的《天眼查》顯示，該公司成立於2018年，涉及27起司法案件，其中一起為醫療損害責任糾紛案件，於今年8月19日在寧波市鄞州區人民法院開庭。

此外，該機構還涉及9例行政處罰，違法事由包括違反特種設備安全管理規定，使用非衛生技術人員從事醫療衛生技術工作，未執行國家有關規範、標準和規定等。

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