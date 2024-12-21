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傳毒物專家姜至剛接食藥署長　邱泰源不說死：正多方徵詢、未定案

▲▼衛福部長邱泰源出席2024食品安全論壇會前受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源出席2024食品安全論壇會前受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部食藥署長莊聲宏將於明年1月15日屆齡退休，醫藥界盛傳毒物食安專家、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛將接任，不過姜表示未獲徵詢。衛福部長邱泰源今（21）日受訪時語帶保留，僅說「新的人選還在多方徵詢，完全沒有定案」。

莊聲宏今年7月才上任食藥署長，然而身為事務官，依組織法將於明年1月15日屆齡退休，任期剩不到一個月。邱泰源今早出席福和會舉辦的「2024食品安全論壇」時接受媒體訪問，他證實因為食藥署長是文官，依照組織法規定，需用文官體制辦理。而針對接任人選，邱語帶保留，僅說還在多方徵詢當中，所以完全沒有定案。

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食藥署管理國內食品與藥品，莊聲宏是在國內爆發輸液短缺時臨危受命接下署長職務，不過他任期僅短短半年，也曾喊話要一天當三天用。

外傳曾在寶林茶室案中協助追查真相的食安專家、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛將接任食藥署長，不過姜至剛接受媒體訪問時已表示自己未接獲徵詢，他會繼續專注於學術研究、帶領學生並且把病人看好。

▲▼台大醫學院毒理學研究所教授、台大醫院綜合診療部血液淨化科主任姜至剛。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫學院毒理學研究所教授、台大醫院綜合診療部血液淨化科主任姜至剛。（圖／台大醫院提供）

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