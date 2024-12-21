寶林茶室案毒物專家　傳接任食藥署長

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部食藥署署長莊聲宏今年7月上任，但外界擔心，受到法規限制，明年1月15日他可能將屆齡退休，到時署長一職要由誰接手，目前呼聲最高的是在寶林茶室中毒案協助追查真相的食安專家、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛。不過，姜至剛表示沒有接獲徵詢，他會繼續好好當老師、為病人治病。

▲姜至剛（右）被認為有望接任食藥署署長。（資料照／記者徐文彬攝）

莊聲宏今年7月接棒吳秀梅擔任食藥署署長，當時外界就曾憂心，該職務屬於事務官，依法規定有年齡限制，莊可能會在明年1月15日屆齡退休。莊聲宏上任10天左右曾對外發聲，坦言對接任食藥署署長感到壓力，但會把1天當3天用，致力於強化食藥安全、守護全民健康。

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由於食藥署職掌業務包含食品、藥品、醫療器材及化粧品等，與大眾生活息息相關，若莊聲宏屆齡退休，到時要由誰來接手，各界推測，食安專家、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛可能有望接任。不過，根據《聯合新聞網》報導，姜至剛表示沒有接獲徵詢，他會繼續好好當老師、為病人治病。

今年3月下旬發生寶林茶室中毒案，姜至剛曾參與調查，事後還提出建議，表明寶林茶室使用的粿條有添加玉米澱粉，並非純米製成，因此應該將米酵菌酸改名為「椰黍菌酸」比較精確，避免民眾誤解，進而影響到台灣相關產業。