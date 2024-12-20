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全聯倉儲惡火9死！PS板遇火花瞬間起火蔓延　恐怖實測結果曝

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午發生火警，奪走9條性命。台中市消防局火調科今(20日)重返現場勘查，初步判定是在切割金屬時產生的火星掉落至地下室，導致PS保麗龍板(俗稱的穩熱板)起火，才進而釀成這起悲劇。對此，記者實際請到焊接業者協助實測，結果顯示，焊接時火星掉至PS板上後瞬間起火，且很快就向外蔓延，可以預見當時在廠房內的火勢有多麼猛烈。

▲▼ 全聯倉儲大火9死，焊接業者實測 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全聯倉儲大火9死，當時地下室鋪滿PS板，且並未做防火措施。（圖／台中市消防局提供）

火災調查科技正粘國泰今率員前往火調，他事後接受媒體訪問表示，廠房內地下室鋪滿隔熱用的PS板，並預計周六要灌漿，現場鋪設相當多的隔熱泡棉，而本應做好防火措施或是待灌漿後，樓上才能進行金屬切割或是焊接，但現場卻並未有任何防護，導致切割金屬過程所產生的火星掉落至地下室，導致PS板起火，才進而導致悲劇發生。

▲▼ 全聯倉儲大火9死，焊接業者實測 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲焊接業者實測，火星直接掉落PS板後，造成PS板瞬間起火。（圖／記者游瓊華翻攝）

對此，記者請來焊接業者，並拿出PS板實際操作焊接來實測，實驗結果顯示，若是PS板上鋪上隔熱防護，火星很快就回熄滅，並不會釀成災害，但若是沒有任何防護，火星直接掉落PS板上，板子就會瞬間起火，且迅速朝四周蔓延，由此可預見，當時在廠房內的火勢有多麼凶猛，才導致9死悲劇的發生。

▲▼ 全聯倉儲大火9死，焊接業者實測 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲火星若掉落至防火墊上，則會熄滅。（圖／記者游瓊華翻攝）

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