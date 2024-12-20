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禁菸場所擴大「吸一口最高罰一萬」　今年累計開出近2千萬元罰單

▲餐飲業,廚師,廚房,抽菸,點火,用火,炒菜。（圖／視覺中國CFP）

▲新版《菸害防制法》去年上路，擴大室內外禁菸場所，示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者洪巧藍／台北報導

新版《菸害防制法》去年上路，擴大室內外禁菸場所，若在該處吸菸，吸菸者最高裁處1萬元，場所負責人最高可處5萬元罰款。國健署今日公布最新統計，今年至11月底累計開罰近4千件，累計裁罰金額逼近2千萬元，呼籲民眾莫心存僥倖於禁菸場所違規吸菸，並請各場所負責人善盡管理之責，以免受罰。

國健署表示，自112年3月22日菸害防制法修正施行後，循序擴大室內外禁菸場所範圍，包括：大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所全面禁菸；酒吧、夜店除於獨立空調及隔間之室內吸菸室外，不得吸菸等。衛福部也公告國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區與公園綠地等除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區，全面禁止吸菸。

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國健署菸害防制組組長羅素英表示，統計目前各縣市公告禁菸場所數逾3萬處；而在中央與地方主管機關通力合作之下，今年截至11月30日止，國健署菸害防制申訴專線共受理197案涉及禁菸場所違規的檢舉案件，相關檢舉案件並已移請地方政府衛生局依法查處。

羅素英指出，地方衛生局已持續將禁菸場所列為年度稽查重點，經查獲菸害防制法第40條所定違規情形，場所負責人未於禁菸場所設禁菸標示或供應與吸菸有關之器物，處最高新台幣5萬元罰鍰；於禁菸場所吸菸者處最高1萬元罰鍰。統計今年截至11月30日止，各地方政府衛生局已累計裁罰處場所負責人1,067件，裁罰金額達1,376萬8,000元，吸菸者2,874件，裁罰金額556萬7,000元整。

另外，國健署提醒，相關禁菸場所負責人及從業人員，依菸害防制法第21條規定，於發現場所內有吸菸情形時，應予勸阻；在場人士也可以予勸阻。

依據世界衛生組織指出，二手菸會導致嚴重的疾病，例如冠狀動脈心臟病和肺癌。接觸二手菸草煙霧的兒童患急性呼吸道疾病的風險增加 50-100%，此外，二手菸還會對個人和社會帶來巨大的經濟負擔。無菸公共場所不僅能保護不吸菸者免受二手菸的危害，還能激勵吸菸者提高戒菸的動力。企業若落實無菸公共場所，會對員工及其家人帶來正面好處。不僅非吸菸者，許多吸菸者也更喜好無菸環境。

國健署呼籲，民眾如發現身邊菸害違規情事，可檢附具體事證，就近向所在地衛生局檢舉，或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉免付費專線（0800-531531）予以檢舉。

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