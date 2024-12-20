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遊日注意！日本流感大蔓延　東京2週暴增5倍、福岡已發警報

遊日注意！日本流感大蔓延，東京2週內暴增5倍、福岡已發警報。

圖文／鏡週刊

今年冬天，日本多地紛紛出現流感暴增的狀況，且有擴大趨勢。目前包括東京、大阪、奈良、新潟等地已經發布「流感注意報」，福岡與大分則是已經發布更高層級的「警報」，醫師也憂心，未來4週內流感恐怕會再蔓延，且有重症化情形出現。

根據日本規定的流感警報級數，如果一週內、一個定點區域的通報感染人數超過10人，當地政府就會發布「注意報」，目前有東京、大阪、奈良、新潟等地已經發布。另外，一週內、一個定點區域通報的感染人數超過30人，就會發布「警報」，目前福岡與大分皆已發布。

據日本《TBS》報導，在東京經營診所的醫師伊藤博道就表示，從診所接收患者的狀況來看，從2週前開始，流感陽性患者的數量幾乎暴增5倍。不僅如此，伊藤也發現重症化的患者變多，嚴重影響血壓、脈搏，甚至是意識，有患者得到流感後竟在電梯裡昏倒。

報導還指出，這波流感主要症狀包括發燒、頭痛、全身無力等，另外感受到「噁心反胃」的患者也變多。此外，東京都衛生單位研判，未來4週流感恐怕有蔓延的趨勢，呼籲民眾多加注意。

這波流感另一項隱憂是藥物不足問題，報導提到，隨著患者增加，止咳藥和抗生素都有不足情形，藥師只能提供替代藥物來過渡這段時期。

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