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美國代表口誤「中國保護韓國？」　耿爽憋不住笑了

記者任以芳／綜合報導

聯合國安理會就朝鮮半島局勢舉行的公開會，出現一段尷尬插曲。美國駐聯合國代表出現口誤，把韓國（ROK）與北韓（DPRK）混淆，稱中國「是否一直在保護韓國？」，儘管美方代表立刻更正用詞，中國常駐聯合國副代表耿爽也忍不住笑了出來，引發海內外網友們的關注。

根據央視釋出影片，聯合國公開會發言中，耿爽針對朝鮮半島局勢，闡述中方觀點，呼籲有關國家應停止借半島問題推進地緣戰略、挑動陣營對抗的錯誤做法，否則半島問題的政治解決就難以順利推進。

「中國作為安理會常任理事國，一直認真執行各項涉朝決議，履行應盡的國際義務。同時，中國作為半島近鄰和負責任的大國，也一直在以自己的方式為推動早日重啓對話、維護半島和平穩定，實現東北亞地區的長治久安發揮建設性作用。我們呼籲有關各方同中方一道繼續為此作出努力。」耿爽表示。

▲▼ 聯合國安理會就朝鮮半島局勢舉行的公開會，美國代表口誤，耿爽笑了。 。（圖／翻攝觀察者網、央視）

▲聯合國安理會就朝鮮半島局勢舉行的公開會，美國代表把韓國與北韓混淆口誤。（圖／翻攝觀察者網）

美國代表之後發言多次指責中國一直為俄羅斯的違法行為提供政治掩護，給北韓壯膽。對此，耿爽要求再次發言。

他表示，我本來不想發言的，但剛才美國代表發言時一再點到中國的名字，我有必要做一個簡短的回應。「你剛才發言中對中國在半島問題上的政策和立場進行歪曲和抹黑，這完全不可接受。」

耿爽進一步說，無論是在烏克蘭問題上，還是半島問題上，中方都在為和平疾呼，為對話奔走，為維穩努力，我們會繼續這麼做。同時我們也希望美方能夠切實為推動這些問題的最終解決發揮積極的作用。」

▲▼ 聯合國安理會就朝鮮半島局勢舉行的公開會，美國代表口誤，耿爽笑了。 。（圖／翻攝觀察者網、央視）

▲美國代表口誤，原本嚴肅的耿爽突然憋不住笑容。（圖／翻攝央視）

隨後，美國代表繼續回應耿爽，「我不會直接回應，因為現在擺在我們面前的問題是，中國是否一直在支持俄羅斯的行動，是否一直在保護韓國（ROK）……，抱歉！是保護北韓（DPRK）...」

美方代表出現口誤即時更正，正好鏡頭拍到一臉嚴肅的耿爽，也忍不住笑了。畫面釋出後，引發海內外大陸網友關注，這場小插曲為原本嚴肅的國際會議，增添了幾分輕鬆氣氛，更讓外界看到了國際舞台上各國代表之間的機智交鋒。

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