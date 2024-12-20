北韓上百大兵淪砲灰　有人成功交往俄女友卻戰死！愛情故事超淒美

圖文／鏡週刊

北韓領導人金正恩日前派出上萬名北韓大兵，前往烏俄戰爭前線，協助俄羅斯攻打烏克蘭，不過南韓國家情報院透露，至少有100北韓大兵陣亡，另有1000人受傷。另外也傳出一段淒美愛情故事，有一名北韓大兵成功交往一名俄羅斯女友，但這名大兵最後仍戰死，傳出這名俄女得知消息後難過淚崩。

近日於Telegram和X平台上廣傳，一名北韓大兵被派往前線，成功交往一名俄羅斯女友，不過後來這名大兵仍戰死沙場。俄國女友得知消息後，非常難過並以淚洗面，俄女還說這名北韓大兵說好一定會回來接她，甚至以後娶她回北韓，未料這一去再也不復返。

這段故事引發眾多網友討論，有網友稱，這像極了「北韓俄羅斯版的《愛的迫降》」，只可惜是悲劇收場。另外也有網友直呼，「是真愛！」、「R.I.P.」

先前Telegram流出一段烏克蘭無人機拍到的影片，顯示大批北韓士兵在前線陣亡，至少20具遺體被丟棄在冰天雪地裡。南韓國情院指出，部署於庫斯克地區的1.1萬多名北韓兵力中，部分士兵已於12月投入戰場，在此過程中至少有100人死亡、1000多人受傷，而陣亡者中軍階最高的為將軍。

▲ 至少有20具北韓大兵遺體，被丟棄在冰天雪地中。（翻自《每日郵報》）

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