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一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」

▲▼一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」。（圖／翻攝微博）

▲少女狂喝可樂，牙齒嚴重受損。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北武漢一名17歲少女把可樂當水喝，每天狂喝5瓶，睡前還不刷牙，連續這樣的習慣一年，牙齒出現嚴重不適，就醫後才發現自己的牙齒有15顆已經被可樂「泡腐」。

武漢大學口腔醫院的醫師王莉表示，該名少女外表漂亮，但牙齒狀況令人慘不忍睹，這也導致少女不敢開口，張嘴的幅度非常小。

少女一年前開始把可樂當水喝，每天至少喝4、5瓶，而且晚上睡前從來不刷牙，這導致她的牙齒因軟垢附著出現白堊色、褐色、黑色等顏色變化，隨著酸性物質不斷侵蝕，牙齒開始變軟，齲洞蔓延，到今年10月，哪怕只是輕抿一口溫水，或輕觸一絲涼風，都會感到疼痛。

▲▼一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」。（圖／翻攝微博）

王莉說，碳酸飲料含有酸性成分，長期大量飲用會侵蝕牙齒表面的牙釉質，牙釉質受損後，牙齒會變得敏感，對冷、熱、酸、甜等刺激產生疼痛不適，影響正常的飲食和生活。

王莉指出，如果進一步發展，可能會導致齲齒的形成，引發更嚴重的牙痛等問題，甚至可能導致牙齒的缺失，「牙齒不健康還會影響美觀，讓人在社交中產生不自信的心理。」

王莉為少女定製了治療方案，對於僅存顏色改變的牙齒，通過塗抹氟化物或使用滲透樹脂，增強牙齒抗齲能力；對於已形成齲洞、但沒有侵及牙髓的患牙，可先補牙處理，若出現牙髓炎，則需實施根管治療，徹底清除牙髓腔內和根管內的感染。

在兩個月的治療後，少女的牙齒已經不再敏感，牙色也恢復潔白，她也戒掉了可樂，敢在別人面前張口。

▼經過兩個月的治療，少女的牙齒終於恢復。（圖／翻攝微博）

▲▼一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」。（圖／翻攝微博）

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