中國如何走私輝達晶片？東南亞開空殼公司　美媒揭複雜網絡運作

▲ NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者張欣瑜舊金山19日專電

美參院報告指出，中國已建立龐大的走私網絡，持續利用美國技術。The Information一篇追蹤報導曾揭露中國買家經由仲介商在馬來西亞、香港轉運晶片手法，包括佯裝租下資料中心安裝啟用伺服器，以規避檢查。

美國參議院常設調查小組委員會（Permanent Subcommittee on Investigations）18日發布報告指出，儘管美國政府針對先進半導體祭出出口管制措施，但成效一直有限。

報告提到，負責執法的美國商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）資源不足，預算有限下必須依賴過時技術追蹤日益複雜的分銷通路。總結摘要並寫到，中國已創建「龐大且未加掩飾的走私網絡，使其能夠持續利用美國的技術。」

美國媒體The Information今天引用知情人士消息報導指出，美國商務部最近要求AI晶片大廠輝達（Nvidia）調查過去一年中，產品如何被走私流入中國。

為找出答案，輝達已請求下游合作夥伴如伺服器大廠美超微（Supermicro）、戴爾科技（Dell Technologies）等公司對東南亞地區的客戶進行檢查，確認來龍去脈。

關於受美國出口管制的先進晶片如何進到中國，The Information在一篇追蹤報導揭露產品是如何經由馬來西亞、香港等地轉運，並指出晶片走私中國已變成一門大生意。

報導訪問了晶片仲介商、輝達授權分銷商、商務部人士，並檢視採購文件。

內文提到，中國一家電器公司數個月前訂購300台各搭載8顆輝達H100晶片的伺服器，該公司並非向輝達授權的分銷商購買，而是向馬來西亞晶片仲介商採購。

該仲介商安排中國買家在馬來西亞設立空殼公司，藉此掩飾與中國母公司的關係。

為增強這家空殼公司的可信度，該仲介商協助設立公司網站和公司電子信箱。

這筆訂單價值1.2億美元，由於規模龐大，啟動輝達人員進行現場檢查，確認設備妥善安裝。不過為掩人耳目，這位自稱威廉（William）的仲介商說，他協調在馬來西亞新山（Johor Bahru）的一個備用資料中心租下空間，並進行伺服器安裝與啟用。

輝達人員在檢查伺服器後離開，而伺服器不久後便經由香港迅速運送至中國。

報導指出，走私晶片已不是夾帶入境等小規模行動，成為了有組織的跨國生意，自半導體受到管制後變得更複雜。亞洲地區數十家小型公司策劃設立空殼公司，或把晶片裝在滿載機械或其他貨物卡車中。這些公司通常能從單筆訂單獲得超過1億美元的利潤。

報導也說，中國買家除透過「灰色市場」，也經由租用Google、Microsoft等公司在中國境外資料中心的伺服器取得晶片，因為雲端運算服務並不受美國出口管制的約束。

輝達聲明指出，公司堅持要求客戶和合作夥伴嚴格遵守所有出口管制的規定。

只是當企業授權合作廠商和專業經銷商銷售產品，大型分銷商會將產品外包給小型分銷商，小型分銷商還會再轉給更小的分銷商，最終形成了一個難以掌握的複雜網絡。

根據晶片仲介商說法，為了獲得所需數量，他們經常必須向較小的分銷商尋求貨源。

The Information於5月前往一名自稱麥克（Mike）的仲介商位於香港的倉庫，看見裡頭存放600台來自戴爾科技和美超微的伺服器，每台伺服器均搭載8顆H100晶片。

換算下來，共4800顆H100晶片，市值約為1.8億美元，麥克將它們以大約2.3億美元的價格賣給中國買家，獲取可觀利潤。麥克並稱自己與戴爾科技和美超微等伺服器廠商和分銷商的業務代表擁有好交情，所以能夠獲得數千顆受到管制的輝達晶片。

在麥克的倉庫中，伺服器已從戴爾科技或美超微的包裝，換裝到貼有其他標籤的紙箱。在海關申報表格上，他會依據當時可以與晶片混裝的貨物，將內容物標示為其他物品。

The Information指出，走私管道的複雜化，使得美國出口管制成效受到質疑，美國商務部已將部分涉及活動的中國公司列入實體清單，禁止美國企業與這些公司展開業務。（編輯：周永捷）