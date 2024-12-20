民宅離火場才30ｍ遠！住戶聽見爆炸聲嚇到腿軟　毛巾緊塞門縫阻濃煙

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午傳出大火，造成9死7傷悲劇。火警發生當下，濃黑煙伴隨著火舌不斷竄出，數公里外都能看見甚至聞到惡臭，而距離起火點最近的民宅才僅僅30公尺遠，屋主今(20日)出面受訪，表示她的房子整間都是濃煙，她嚇得立即用毛巾封住頂樓鐵門下方，防止濃煙入侵，「真的很恐怖」。此外，附近店家則說，起火後還聽見爆炸聲響，「『砰』一聲很大聲，很可怕」。

▲民宅距離火場才僅僅30公尺遠，濃煙瞬間竄進屋內。（圖／記者白珈陽攝）

這起火警發生在昨日下午1時許，當時火災現場濃煙狂竄，且廠區內有大量可燃物，導致火勢一發不可收拾，警消到場後，已全面燃燒，造成許多人來不及逃生，釀成9死7傷悲劇。

而距離起火點最近的民宅，才僅僅30公尺遠，屋主表示，案發當下她人在外面，鄰居發現火警後，還到處找她，「我才出去10分鐘，回到家整間都是煙」，嚇得她腿都軟了，趕快拿毛巾堵住門縫，「靠我們很近，真的很恐怖」。

還有其他住戶說，火警發生時還聽見「砰」的爆炸聲，聲音很大聲，後來才知道廠房裡面放了很多易燃物，「難怪燒這麼大」。

▲▼ 火警發生當下，周圍鄰居拍下第一現場 。（圖／民眾提供）

此外，有住戶說，火警發生後家裡雖然沒有明顯財損，但有落塵，還有大量煙霧，擔心會有有害物質，再加上屋內臭氣沖天，臭到沒辦法待，因此跑到旅館去住，「希望有管道可以申請賠償」。