　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

消失38年！家暴夫「患上1病」突返家求同住　妻嚇壞提離婚

拋妻棄子38年！家暴夫「染1病」返家求同住　她嚇壞提離婚

▲屏東地方法院判決，裁定准許妻子的離婚訴訟。（圖／擷取自Google Maps）

文／CTWANT

一名婦人與丈夫結婚後誕下4名子女，但男方不僅婚內出軌，還對她拳腳相向，事後更拋妻棄子一走了之，怎料離家38年的家暴夫疑似罹患失智症，竟回過頭來想與妻孩同住，嚇得婦人立馬訴請離婚，經屏東地方法院判決，裁定准許妻子的離婚訴訟。

根據判決書指出，該名婦人與丈夫婚後育有4名子女，但收入不穩定的丈夫不但有家暴傾向，還因外遇不回家，甚至與小三同居生子，直至1986年男方便再也沒有返家，丟下她一人獨自撫養未成年子女，期間對妻孩更是不聞不問。

怎料事隔多年後，近日婦人突接獲警方通知，指人間蒸發38年的家暴夫現身了，且還疑似失智，並要求想回家一起住，厚顏無恥的行徑讓婦人忍無可忍，憤而提起離婚訴訟。

案經屏東地方法院審理，認為被告在婚姻期間常毆打及言語辱罵妻子，自1986年起便未再返家，夫妻倆至今已分居長達逾30年，且被告還長期與其他女性同居、育有1子女，因此認定婚姻關係已名存實亡，故裁准婦人的離婚請求。

延伸閱讀
恐怖校園2／得師鐸獎甜美校長真面目曝光　議員認：不只一人反應她有問題
工程師爸月收20萬！「家事開銷全包」寵爆愛妻…想去日本馬上飛　女兒：超稀有
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／水電工父子送抵霧峰老家　嬤痛哭：我的兒啊！我的孫啊
「女立委被壓在地上踹！」　王義川激動哭了
北市新增29處交通科技執法！　地點一次看
水電包工父子送殯儀館　女兒悲喊：爸爸上車
快訊／立院集結上千人！　王世堅激動喊：立法院30年來最大恥辱
24歲移工跳樓逃生亡　妻越南帶8月嬰聞訊崩潰
遭強硬清場！多名綠委掛彩送醫　哭喊：國民黨對得起台灣人嗎
LIVE／陳玉珍一掌拍飛黃捷！青鳥衝立院　蛇蠍女毒男友1月3
快訊／1場拿3萬！　2球星遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／水電工父子葬身倉儲大火！遺體送抵霧峰老家　阿嬤失兒孫痛哭

出獄7天第4度酒駕！騎車自撞害後座友爆頭亡　慣犯男重判8年6月

快訊／接受檢方訊問3小時　柯文哲「黨主席辭職聲明」還沒寄出

快訊／國1五楊高架火燒車！火煙狂竄畫面曝　封閉外車道搶救

基隆警執勤精神不濟！原來是吸大麻　第三分局：停職調查

水電包工父子雙亡…遺體相驗完畢送殯儀館！女兒悲喊：爸爸上車

黑幫賣喪屍煙油2個月撈百萬！6人小組分工細膩　警連藥頭全抄了

控妻外遇嗆「抓到一定賞」　莽夫一段話自打臉下場曝光

全聯大火24歲移工亡！妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰　表哥曝家境清苦

北市新增29處交通科技執法...鎖定4大項違規　地點一次看

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

獨／水電工父子葬身倉儲大火！遺體送抵霧峰老家　阿嬤失兒孫痛哭

出獄7天第4度酒駕！騎車自撞害後座友爆頭亡　慣犯男重判8年6月

快訊／接受檢方訊問3小時　柯文哲「黨主席辭職聲明」還沒寄出

快訊／國1五楊高架火燒車！火煙狂竄畫面曝　封閉外車道搶救

基隆警執勤精神不濟！原來是吸大麻　第三分局：停職調查

水電包工父子雙亡…遺體相驗完畢送殯儀館！女兒悲喊：爸爸上車

黑幫賣喪屍煙油2個月撈百萬！6人小組分工細膩　警連藥頭全抄了

控妻外遇嗆「抓到一定賞」　莽夫一段話自打臉下場曝光

全聯大火24歲移工亡！妻在越南帶8月嬰聞訊崩潰　表哥曝家境清苦

北市新增29處交通科技執法...鎖定4大項違規　地點一次看

BTS柾國：我搬家了，拜託別再找來⋯　直播2000萬人面前警告私生飯

獨／水電工父子葬身倉儲大火！遺體送抵霧峰老家　阿嬤失兒孫痛哭

華為間諜行動曝光！　派人偷拍巴拉圭台灣大使官邸

出獄7天第4度酒駕！騎車自撞害後座友爆頭亡　慣犯男重判8年6月

蘇花改下清水橋重建提前完工！　和仁至崇德取消平日管制

一天喝5瓶可樂　17歲少女「15顆牙泡腐」

促進澳門經濟「適度」發展　習近平親自指示：開發橫琴把握好定位

快訊／接受檢方訊問3小時　柯文哲「黨主席辭職聲明」還沒寄出

快訊／國1五楊高架火燒車！火煙狂竄畫面曝　封閉外車道搶救

台中最新「吉卜力木屋」還有落羽松　業者：祝融後趕年前完工

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

SBL假球風波　彰化柏力力隊2球星起訴　

即／重慶南路商業大樓起火！一人全身燒燙傷送醫

全聯倉儲9死　電焊火星釀災2年前也有

全聯倉儲大火！水電5人組疑「空間迷航」受困亡

妻全聯倉儲大火亡！他哭求醫護繼續救

全聯倉儲9死「火場內部曝光」一片黑

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

快訊／場外青鳥試圖衝入立院！拆護欄與警方爆發推擠

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面