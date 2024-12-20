消失38年！家暴夫「患上1病」突返家求同住　妻嚇壞提離婚

▲屏東地方法院判決，裁定准許妻子的離婚訴訟。（圖／擷取自Google Maps）

文／CTWANT

一名婦人與丈夫結婚後誕下4名子女，但男方不僅婚內出軌，還對她拳腳相向，事後更拋妻棄子一走了之，怎料離家38年的家暴夫疑似罹患失智症，竟回過頭來想與妻孩同住，嚇得婦人立馬訴請離婚，經屏東地方法院判決，裁定准許妻子的離婚訴訟。

根據判決書指出，該名婦人與丈夫婚後育有4名子女，但收入不穩定的丈夫不但有家暴傾向，還因外遇不回家，甚至與小三同居生子，直至1986年男方便再也沒有返家，丟下她一人獨自撫養未成年子女，期間對妻孩更是不聞不問。

怎料事隔多年後，近日婦人突接獲警方通知，指人間蒸發38年的家暴夫現身了，且還疑似失智，並要求想回家一起住，厚顏無恥的行徑讓婦人忍無可忍，憤而提起離婚訴訟。

案經屏東地方法院審理，認為被告在婚姻期間常毆打及言語辱罵妻子，自1986年起便未再返家，夫妻倆至今已分居長達逾30年，且被告還長期與其他女性同居、育有1子女，因此認定婚姻關係已名存實亡，故裁准婦人的離婚請求。

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