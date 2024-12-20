快訊／柯文哲辭黨主席！北院裁准「聲明書交給周榆修」

▲被羈押禁見至今的柯文哲，聲請解除禁止通信，目的是寄出辭任台灣民眾黨主席的聲明書，台北地院今（20日）裁准。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲因捲入京華城容積率等案、涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，從今年（2024年）9月5日被羈押禁見至今，柯日前向台北地院聲請解除禁止通信，目的是把辭任民眾黨主席一職的聲明書寄給民眾黨，台北地院今（20日）裁准柯將這份辭職聲明書交付給民眾黨秘書長周榆修。

北院裁定指出，柯文哲本件聲請所擬具台灣民眾黨黨主席之辭職聲明，經審酌其內容，並未與其所涉犯《貪污治罪條例》犯罪嫌疑相關，純係該黨一般黨務運作事宜，應無勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，不妨礙羈押柯文哲並禁止其接見通信之目的，且不影響偵查不公開。

其次，依據台灣民眾黨網頁下載之《台灣民眾黨黨章》第三章第二節第十六條規定，僅規定黨主席請辭後之處理方式，並未明定黨主席請辭之程式；而依法理，應以請辭之意思表示到達，即生辭職效力。故柯文哲聲請准許解除禁止通信、將其辭任民眾黨黨主席之聲明書交付秘書長周榆修，此種解除通信確可發生辭職之效力，屬於合法且有效之行為。

換言之，准許柯文哲將辭任黨主席聲明書交付台灣民眾黨秘書長，在聲明書交付民眾黨時，即生辭任黨主席職務之法律效力，且不影響檢察官繼續偵查作為，又無勾串共犯證人、湮滅證據之虞。則柯文哲之聲請為有理由，應予准許。

柯文哲是在本周一（16日），透過律師遞狀向北院聲請「解除禁止通信」，消息傳出後，外界起初猜測柯想念妻子陳佩琪或親人，也有人擔心有無勾串滅證之虞，因全案仍在偵查階段，法官徵詢檢方意見後，今做出裁定，僅限柯將辭任民眾黨主席一職的聲明書，交付民眾黨秘書長周榆修，不含其他文件。