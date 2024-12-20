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「感謝4隻小蜜蜂」花蓮男被蜂螫送醫　竟發現罹心肌梗塞

▲花蓮男被蜂螫送醫竟發現心肌梗塞。（圖／門諾醫院提供，資料照片）

花蓮男被蜂螫送醫竟發現心肌梗塞。（圖／門諾醫院提供，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名61歲馬先生日前整理家園時遭一般蜜蜂螫，因身體出現不適就醫，沒想到竟發現心肌梗塞。醫師立刻為他進行心導管手術，先後裝設支架、疏通血路，現已重新找回健康。他日前參加心臟病友會時分享道：「感謝那4隻小蜜蜂，感謝門諾醫療團隊！」
 
門諾醫院心臟血管內科主治醫師陳翰興表示，馬先生的情形，可能機轉除了當時天氣溫差大、遇到風災後壓力，又不幸被蜂螫刺激，而誘發斑塊破裂剝落，引起血栓突然堵塞血管，發生心肌梗塞。但心血管的班塊是慢慢形成的，跟病人慢性病三高、生活習慣有關，這些斑塊若沒有造成血管一定程度的狹窄前，病人不一定有症狀。而意外的蜂螫，竟成為警示信號，提醒病人關注血管健康。

▲花蓮男被蜂螫送醫竟發現心肌梗塞。（圖／門諾醫院提供，資料照片）

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▲▼門諾醫院心臟病友會向病友們分享健康管理重點與日常照護知識，幫助大家掌握應對心血管疾病。

冬天是心血管疾病的好發季節，平時有胸悶、痛、易喘的民眾要特別當心。醫師提醒，若突發胸悶、劇烈疼痛，且發作時間持續30分鐘以上，靜止休息時也無法緩解，恐罹患「急性冠心病」須立即就醫檢查，避免因血管堵塞導致心肌壞死。
 
陳翰興表示，「心肌梗塞發作後及時搶救治癒率高」，心肌梗塞的患者自發作至到院急診的平均時間是4.5小時；據統計，6小時內就醫致死率達6％；12小時內就醫的致死率達8％；若超過12小時候就醫，致死率暴增至16％，且併發心臟衰竭的機率甚高。

▲花蓮男被蜂螫送醫竟發現心肌梗塞。（圖／門諾醫院提供，資料照片）
 
醫師強調，胸痛、胸悶不要忍，及時就醫保平安。有心血管疾病的病友平時要多注意血壓、血脂、血糖變化；戒除菸、酒等危害因子；保持規律運動、健康飲食的好習慣；並保持心情愉悅、健全社交生活，都有助於緩解疾病帶來的後遺症。

▲花蓮男被蜂螫送醫竟發現心肌梗塞。（圖／門諾醫院提供，資料照片）
 
此外，對於不適合接受心導管手術的患者，門諾醫院今年率先引進新一代心血管治療與復健設備──「體外反搏治療機」（EECP），為患者提供更安全且非侵入式的治療選擇。

▲花蓮男被蜂螫送醫竟發現心肌梗塞。（圖／門諾醫院提供，資料照片）
 
陳醫師說，EECP 的治療原理是透過三條壓脈帶分別固定於小腿、大腿和骨盆部位，並在心臟舒張期同步加壓，將下半身的血液推送回心臟及冠狀動脈，增強血液供應量。不僅能改善心肌供氧，還能刺激新血管生成，進一步緩解心絞痛、提升心功能，對於改善心血管疾病症狀有明顯成效，有助於提升整體生活品質。
 
門諾醫院首次成立的心臟病友會，特別邀請心臟內科、復健科、營養科及藥劑科等專業醫事人員，向病友們分享健康管理重點與日常照護知識，幫助大家掌握應對心血管疾病。當天共有近50位病友及家屬參與，現場氣氛溫馨融洽。病友們透過彼此分享經驗，不僅獲得實用建議，更感受到濃厚的情感支持，為未來的康復之路注入更多信心與力量。

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關鍵字：

蜂螫救一命心肌梗塞心導術支架疏通血路

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