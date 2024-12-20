　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全聯倉儲大火奪9命！職安署赴現場勘查　副署長曝：施工管理有疏失

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午傳出大火，釀成9死7傷慘劇。對此，職安署副署長萬榮富今(20日)一早前往現場勘查，表示依照消防局判定，廠方在隔熱材以及施工管理上有疏失，且年關將近，很多工地都在趕工，目前這都是不樂見的情形，後續將會進一步勘驗，若有違反職安法，每項最高將會罰到30萬元，若是未善盡危害告知者，最高則會開罰15萬元。

▲全聯台中倉儲驚傳火警，一人跳樓逃生不成，送醫急救不治。（圖／記者白珈陽攝影）

▲全聯台中倉儲昨發生大火釀9死7傷。（圖／記者白珈陽攝影）

萬榮富表示，對於此次事件深感痛心，而工地安全是職安署最重視的部分，因此今天要到場了解廠方是否在管理上面有疏失。他說，依照消防局判定，火災現場的隔熱材以及施工管理上有很大落差，以及平行包共同作業的管理也沒有善盡責任。

▲▼ 全聯倉儲大火，職安署到場勘查 。（圖／記者白珈陽攝）

▲全聯倉儲大火，職安署到場勘查。（圖／記者白珈陽攝）

此外，萬榮富提到，由於年關將近，各工地都有趕工的情形發生，這是相當不樂見的，也呼籲相關業者，不能疏忽安全，後續職安署也會啟動春安相關檢查，針對工地安全落實督促。

萬榮富表示，後續將會進一步勘查，並將相關資料送交司法單位調查，而若廠方有違反設施規則，依照職安法規定，每項最高將會開罰30萬元；統合管理以及危害告知的部分，若違反規定，則會開罰最高15萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
5人慘死夾層　消防局長：現場太過凌亂...無處可逃
味全連搶朱育賢、陳子豪！　「滅頂」發起人：謝謝你，魏應充
不讓澳洲男友離開！　蛇蠍女毒他「1個月3次」恐怖過程曝
快訊／法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」　民眾黨回應了
快訊／「金門坦克」發威！　國民黨奪回主席台
快訊／柯文哲辭黨主席！北院裁准「聲明書交給周榆修」
狂打手機不通！死者母癱軟求真相　醫院哭喊：我的乖兒子
快訊／全聯倉儲大火奪9命　勞工局裁罰15萬
沖繩高中生來台參訪立院　無奈站門口拍照畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5人慘死夾層工區　消防局長：現場太過凌亂...工班無處可逃

全聯倉儲大火！24歲移工跳樓逃生亡　善願愛心協會協助家屬來台

不讓澳洲男友離開！蛇蠍女老鼠藥毒他　「1個月3次」恐怖過程曝

快訊／柯文哲辭黨主席！北院裁准「聲明書交給周榆修」

全聯倉儲9死惡火！死者母癱軟哭求真相　醫院內哭喊：我的乖兒子

快訊／全聯生鮮倉儲工地大火奪9命！　勞工局裁罰15萬

老婆婚後2個月「下海」被抓　夫苦等24年心碎離了

全聯倉儲大火9死7傷！院方曝最新傷況　吸入濃煙恐釀長期併發症

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機蓄意毒害

全聯倉儲大火奪9命！職安署赴現場勘查　副署長曝：施工管理有疏失

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

5人慘死夾層工區　消防局長：現場太過凌亂...工班無處可逃

全聯倉儲大火！24歲移工跳樓逃生亡　善願愛心協會協助家屬來台

不讓澳洲男友離開！蛇蠍女老鼠藥毒他　「1個月3次」恐怖過程曝

快訊／柯文哲辭黨主席！北院裁准「聲明書交給周榆修」

全聯倉儲9死惡火！死者母癱軟哭求真相　醫院內哭喊：我的乖兒子

快訊／全聯生鮮倉儲工地大火奪9命！　勞工局裁罰15萬

老婆婚後2個月「下海」被抓　夫苦等24年心碎離了

全聯倉儲大火9死7傷！院方曝最新傷況　吸入濃煙恐釀長期併發症

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機蓄意毒害

全聯倉儲大火奪9命！職安署赴現場勘查　副署長曝：施工管理有疏失

退休夫妻飯後在海邊散步「突然倒下」雙雙死亡　離奇死因出爐

痛批民進黨破壞議場、暴力手段！　朱立倫：每件作為都讓民主倒退

費城人增強外野深度　1年短約網羅德國強打

鄭天財嗆「我就把它燒掉」　律師：簡直目無法紀！最高判2年徒刑

棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

5人慘死夾層工區　消防局長：現場太過凌亂...工班無處可逃

「金正恩專列」經過少做1件事！　北韓2車站站長當場遭處決

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停　友訊飆第2根

2霸凌者調主秘室「挨批煉蠱場」　邱泰源否認：集中管理統籌調派

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

社會熱門新聞

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

全聯倉儲9死　電焊火星釀災2年前也有

妻全聯倉儲大火亡！他哭求醫護繼續救

全聯倉儲9死「火場內部曝光」一片黑

新北明星國中「甜美校長」爆霸凌！　老師沒打招呼被迫流產

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

全聯倉儲大火！水電5人組疑「空間迷航」受困亡

保全勸危險　家屬崩潰找弟弟邊走邊哭

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面