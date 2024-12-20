全聯倉儲大火奪9命！職安署赴現場勘查　副署長曝：施工管理有疏失

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中市全聯生鮮倉儲工地19日下午傳出大火，釀成9死7傷慘劇。對此，職安署副署長萬榮富今(20日)一早前往現場勘查，表示依照消防局判定，廠方在隔熱材以及施工管理上有疏失，且年關將近，很多工地都在趕工，目前這都是不樂見的情形，後續將會進一步勘驗，若有違反職安法，每項最高將會罰到30萬元，若是未善盡危害告知者，最高則會開罰15萬元。

▲全聯台中倉儲昨發生大火釀9死7傷。（圖／記者白珈陽攝影）

萬榮富表示，對於此次事件深感痛心，而工地安全是職安署最重視的部分，因此今天要到場了解廠方是否在管理上面有疏失。他說，依照消防局判定，火災現場的隔熱材以及施工管理上有很大落差，以及平行包共同作業的管理也沒有善盡責任。

▲全聯倉儲大火，職安署到場勘查。（圖／記者白珈陽攝）

此外，萬榮富提到，由於年關將近，各工地都有趕工的情形發生，這是相當不樂見的，也呼籲相關業者，不能疏忽安全，後續職安署也會啟動春安相關檢查，針對工地安全落實督促。

萬榮富表示，後續將會進一步勘查，並將相關資料送交司法單位調查，而若廠方有違反設施規則，依照職安法規定，每項最高將會開罰30萬元；統合管理以及危害告知的部分，若違反規定，則會開罰最高15萬元。