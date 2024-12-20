王義川嗆「中國人的問題不回答！」　黃揚明反擊了

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨立委王義川日前在立法院內政委員會占據主席台，不滿議事人員未提供飲用水，當場飆罵「連喝一杯水都不會倒」引發輿論譁然。資深媒體人黃揚明痛批其行為「巨嬰」，不料王義川被記者追問回應時，竟冷回「中國人的問題不回答」。對此，黃揚明發長文痛批王義川，「難道監督執政黨的人就注定要被打成中共同路人？」

黃揚明19日在臉書發文表示，媒體同業傳來一段影片，內容是記者向王義川提問：「昨天在委員會要水喝引起很大的討論，立院資深記者黃揚明批評您，不懂議事規則，還欺負議事人員，稱您是巨嬰立委，請教您怎麼回應？」而王義川竟回答「中國人的問題不回答」。

「本來還想說會不會是因為提問媒體的屬性，才讓王義川委員這樣回應」，黃揚明說明，但後來了解提問媒體並非綠營口中所謂的「藍媒、紅媒」，因此可以確認「中國人」就是在指稱他本人。

▲王義川批評議事人員不倒水。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

黃揚明進一步說明，自己雖出身外省家庭，已故的父親出生於民國12年（身分證登記為民國15年，實際年齡與登記年齡不同，是當年來台老兵的常態），但他出生至今都只擁有中華民國國籍。至於台胞證，也僅是因2009年3月在人間福報服務期間，被派往中國江蘇省無錫市採訪「世界佛教論壇」，以及2016年在鏡週刊服務期間因出差計畫需要才申請，「後來該出差計畫告吹，因此我所持有的台胞證效期過後，從此未再申請。」

黃揚明強調，除了工作需求外，他僅在2017年4月與友人前往澳門旅遊兩天兩夜，是他在公務以外，「唯一踏上隸屬於中華人民共和國所轄區域的經驗。」

「監督執政黨的，就注定要被執政黨打成中共同路人？」黃揚明怒批，許多側翼、網軍抹紅，那畢竟不是執政黨官方言論，但王義川身為立委，用這類言詞來規避監督，令人失望，「12月2日，您宣誓就職中華民國立法委員，宣讀誓詞內容為『余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法』，已非單純的名嘴、黨工，既然依中華民國憲法宣誓就職，就該做正事。」

最後，黃揚明更直言，王義川昨天對議事人員頤指氣使的態度可受社會公評，「別忘了，你口中的『議事人員』職責並不包括倒茶水，但是您卻把他們當成下人使喚，您還欠他們一個道歉。」並提醒，若王義川未來想在桃園參選市長、立委，「別把不支持您的桃園公民任意貼上『中國人』標籤喔！」