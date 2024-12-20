追星族衝上台「3原因拒中國人來台」！他一看傻眼：先把腦追回來

▲現場聚集超過6千位民眾。（圖／經民連提供）



記者施怡妏／綜合報導

民團18日舉辦「冬季青鳥在台北」活動，聚集國民黨黨部外抗議，現場超過6千位民眾，有一群追星族拿著手燈上台，之所以追星族會聚在這，因為若開放中國遊客來台，演唱會門票就會被中國黃牛掃光，而且中國粉絲素質很差，「我們的偶像會誤解台灣人沒有素質」。對此，不少網友喊扯，「又在秀下限」。

有網友在Threads發問，「不好意思我也是追星族，但我想詢問這次遊行的訴求，跟追星有什麼關聯嗎？」底下就有網友PO出影片解答，開放中國人來台灣，不僅會影響觀光品質，也會導致演唱會門票更難搶，「中國的黃牛會直接團票，到時候我們就不用搶了」。

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影片中的女粉絲指出，只要遇到來自中國的粉絲，「就必須忍受他們對台上偶像的謾罵」，而且還會拿著超大的手牌、LED燈，擋住其他觀眾的視線，這樣的行為讓台灣的粉絲們感到困擾，甚至讓偶像誤以為台灣人沒有素質。

女粉絲強調，台灣粉絲的應援文化是獨特、珍貴且充滿熱情的，不希望這樣的文化被外來勢力侵犯，「粉絲文化的核心之一就是身份認同，所以我們才會有我們的手燈，我們希望台灣人可以堂堂正正站在世界的舞台上」。

不過，臉書粉專「文思革」發文指出，「民進黨資源整合是真的挺厲害的，你把一堆沒邏輯也沒關係的團體抓來做勇氣吶喊，雖然講什麼都聽不懂，但是他們自己也能倒感動一把」。

底下網友留言，「不能追星也要怪國民黨，星期天要結婚昨天還要被叫去也要怪國民黨，我是建議最好不要讓未來老公、婆婆知道那麼無腦，不然婚結不成就尷尬了」、「青鳥還是蟾蜍的整個在秀智商，別追星了先把腦追回來吧」、「又一個讀稿機出現！一點都不敬業，演員都要背臺詞，連臺詞都不背就想領錢」。