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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她逆風質疑青鳥「到底在乖什麼」　鄭家純一句話反擊獲讚

記者黃翊婷／綜合報導

立法院會今日（20日）排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，民團自18日起號召青鳥集結上街頭抗議。不過，臉書粉專「城西有顆地圖炮」管理員逆風提出質疑，表明自己後來都不去青鳥聚集，因為不想頂著寒風坐在那邊聽完演講就回家，「現在到底是在乖什麼？」雞排妹鄭家純則留言回覆，「絕對尊重妳的看法，妳可以派妳自己去跟國民黨部借廁所，然後灌入3箱水晶寶寶呀。」

▲民眾於立法院外發起「討伐傅崐萁大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾19日在立法院外發起「討伐傅崐萁大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

立法院20日院會將排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修法，國民黨團力拚三讀，民團18日舉行「冬季青鳥在台北」行動，號召6000人上街頭抗議，19日在立法院外發起聲討傅崐萁遊行。民進黨立委也在19日晚間突襲，摸黑拆掉窗戶，從側門闖進立法院議場，並曬出占領議場的照片。

（圖／翻攝自Facebook／城西有顆地圖炮）

▲「城西有顆地圖炮」管理員臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／城西有顆地圖炮，下同。）

不過，臉書粉專「城西有顆地圖炮」管理員18日曾逆風提出質疑，表明自己原本都會參加青鳥的活動，後來都不去了，因為不想頂著寒風坐在那邊只是聽演講，然後回家，她很想念黑島青時期的陳抗力道跟模式，至少讓人有點盼望，當年她睡過內政部，也睡過立法院，「我應該是有點資格可以問：現在到底是在乖什麼？只是宣講國民黨根本就不鳥你喔！」如果除了演講之外毫無作為，還不如派人去國民黨部借廁所，然後灌入3箱水晶寶寶，至少真的造成一點實質困擾。

（圖／翻攝自Facebook／城西有顆地圖炮）

▲鄭家純留言回覆。

文章公開之後掀起網友們兩派意見論戰，但大多數留言者都不認同「城西有顆地圖炮」的見解。雞排妹鄭家純也在該篇文章底下留言表示，「絕對尊重妳的看法，妳可以派妳自己去跟國民黨部借廁所，然後灌入3箱水晶寶寶呀。」獲得許多網友按讚。

「城西有顆地圖炮」管理員19日發出多篇文章，強調自己從頭到尾沒說要衝或支持暴力行為，只是覺得應該可以給國民黨一點真實的壓迫，沒想到就被理解為「要衝」；此外，她質疑的是主辦方的活動路線是否需要調整，沒有檢討參加者，也不是只有她有這樣的疑慮，「不要把群眾給你的信心跟信任還有動員能量任意消耗掉，這樣真的很虧。」

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