108課綱重視培養「閱讀素養」　KUMON國語打造學習致勝關鍵

▲KUMON國語以循序漸進的方式幫助學生培養閱讀能力，打造學習致勝關鍵。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者浦靖祤／採訪報導

就讀國小二年級的亮亮，已經能閱讀理解小學三年級程度的文章，對於語詞含意的高度理解，不僅能夠獨自看書讀文章，還能從中學習到豐富的知識。

亮亮的媽媽分享在KUMON學習國語，亮亮進步的狀況，「平常聊天的時候，會發現他會突然講一些不是他這個年紀應該會的詞彙，或者是成語，都會讓我嚇一跳，每次問他你怎麼會，他說因為KUMON的文章裡面都有教我們。亮亮現在讀故事書一遍到兩遍，他就能理解故事書大概的內容。」

▲108課綱重視「閱讀素養」，KUMON國語透過系統化持續閱讀，打造學習致勝關鍵。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

擁有「閱讀素養」是108課綱學子們必備的重要實力，而來自日本，深耕全球近70年的教育品牌KUMON，國語教材都是經由專業的研發團隊，針對國語文發展打造設計，可以有系統的提升語文力，引發孩子對閱讀的興趣。

KUMON老師呂秀娟表示，「我們的教材涵蓋了各類型的文章題材，教材分為多個階段，循序漸進的從基本的字詞認讀，到複雜的句型結構，逐步的掌握每一個學習課題。然後從短文的音讀，一直到形象化閱讀、古文閱讀到批判性的閱讀等，最終的目標是培養高度的閱讀能力。為了與108課綱所要求的核心素養相契合，KUMON教研部近幾年來不斷幫助學生增加閱讀量，讓學生吸取更多的知識，也解決家長為孩子尋找閱讀素材的困擾。」

▲KUMON國語教材是由專業團隊研發，幼兒大約學習一年至一年半時間就能獨自閱讀繪本。▼國小二年級的亮亮現在已經能讀懂三年級程度的文章。

透過有趣的故事及系統性的編撰，匯集多領域的知識和文章加深語文素養，並從最適合的程度開始學習，教材中的問答設計，還能幫助孩子增加邏輯思考和詞彙量，日積月累的提升閱讀力，成效有目共睹。

KUMON老師呂秀娟說，「像亮亮他是在大概中班的時候，加入國語的學習，剛開始他花了四個月的時間認讀國字，然後他就可以自己看一本繪本，經過三年的時間，他現在是二年級的孩子，已經可以閱讀理解三年級的文章。」

▲KUMON國語教材相當豐富多元，孩子可以從最適合的程度開始閱讀。▼KUMON透過量身訂製的規劃，培養出孩子自學自習能力。

家長也表示，「其實閱讀就是一個自學很重要的方式，現在小朋友都可以時間到了，該做什麼事情，自己就會去乖乖的去寫、趕快去念。學校段考前，大部分都只是課本翻出來稍微複習一下，可能一天複習不到一個小時，因為平常閱讀能力很好，所以他學的知識也都是記在腦袋裡面，跟我們以前小時候死背的那種概念是不一樣的。」

國語是所有學科的基礎，在21世紀進入AI時代，自主學習成為每個人必備的能力，KUMON透過量身訂製的規劃，更能培養出孩子自學自習能力，充分掌握學習致勝關鍵，讓孩子的未來更具競爭力。

