全聯倉儲惡火「滿滿保麗龍」　中市府示警：毒煙恐影響到雲林

▲台中大肚全聯倉儲火警延燒，濃煙駭人，環保局提醒大肚區沙田路附近市民朋友，以及北彰化縣的朋友，這段影響期間請關閉門窗 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

位於台中市大肚區的全聯大肚廠房新建工程今（19）日下午發生火警，因廠房有許多保麗龍板而大量延燒，已釀多人死傷，現場濃煙直沖天際，場景駭人。環保局表示，除大肚區外，下風處的彰化縣、甚至彰化以南的雲林縣皆可能略受影響。環保局已提醒下風處各縣市相關單位及敏感族群；另大肚區沙田路附近市民朋友，以及北彰化縣的朋友，關閉門窗，如需外出也請配戴口罩。

台中市消防局今天下午獲報之後，緊急派遣第四大隊、轄區大肚分隊等共計17個單位，出動各式消防車輛34輛、救護車8輛(含醫院5輛)消防人員91名，現場由副局長楊元吉擔任指揮官搶救中，目前已救出19人，另有3名工人不幸罹難，估計仍有6名工人待搜救中，起火原因尚待釐清。

▲盧秀燕今天下午原本要參加消防形象月曆發表記者會，得知失火消息後，即刻更動行程前往現場了解 。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中市長盧秀燕獲知後立即趕赴現場瞭解，指示消防弟兄全力搜救，務必注意自身安全；此外，市府也已啟動應變，提醒鄰近居民與學校緊閉門窗注意空污防護，也提醒用路人留意周遭交通管制，讓救援行動順利進行。

市府指出，火警發生時，市府立即啟動應變計畫，衛生局已通知責任醫院，包括童綜合醫院、光田醫院要進行大量傷患救治準備工作，當地大肚衛生所也派駐人員在現場等候。

環保局所佈建的AI智慧判煙系統已主動掌握該起火災事件，並立即啟動空品應變作為，調度空品監測車前往現場掌握空氣品質。

另經模式模擬煙塵軌跡，除影響大肚區外，下風處的彰化縣、甚至彰化以南的雲林縣皆可能略受影響。環保局已提醒下風處各縣市相關單位及敏感族群；另大肚區沙田路附近市民朋友，以及北彰化縣的朋友，這段影響期間請關閉門窗，如需外出也請配戴口罩，做好自身防護。

有關火警空污影響，教育局下午也緊急聯繫鄰近2所國民小學及2所私立幼兒園，啟動相關健康防護措施，包含戴口罩、暫停戶外活動及緊閉教室門窗等等；其中一所幼兒園因距離火災現場較近，園方除請師生暫留教室內，亦緊急聯繫幼生家長至園接回幼生。

經發局表示，起火處疑為尚未起用的新建廠房，同址有登記該公司大肚生鮮處理廠，在民國101年12月27日核准一般工廠登記，廠地總面積為7627.86平方公尺、廠房面積6055.56平方公尺、其他建築物總面積467.3平方公尺，主要產品為牛肉類、豬肉類、雞肉類等肉類加工以及魚類等水產加工。