快訊／全聯倉儲大火「無內部員工」　業者：協助營建商配合調查

▲全聯台中倉儲發生大火。（圖／記者白珈陽攝）

記者林育綾／台北報導

全聯台中大肚區今（19日）發生嚴重火警，全聯在近傍晚回應進一步消息，此為尚未完工之新廠房，並無全聯員工於廠內工作，而負責施工的廠商正在進行空調搭設作業，但起火原因仍不明。業者表示，將盡力協助營建廠商配合消防局調查釐清。

全聯台中倉儲在下午1點多傳出火警，業者於5點多再度說明，此倉儲為尚未完工之新廠房，目前未正式啟用，因此並無全聯員工於廠內工作。進一步了解，負責施工之廠商正在進行空調搭設作業，至於起火原因，全聯將盡力協助營建廠商配合消防局調查釐清。

有關全聯台中大肚新建的倉儲廠房大火，現場一度19人受困，消防人員緊急趕往搶救，順利救出19人。不過經核對、清點人數，發現廠房內仍有5-8人失聯，消防人員立即入內搜救，稍早於3樓樓梯處尋獲2人均已無呼吸心跳，其中一人還疑似碳化，另外最新消息傳出，現場又在尋獲2人，但也都沒有呼吸心跳，其中一名女性也疑似碳化，詳細情況尚待進一步確認。

由於濃煙受到北風影響，飄向彰化市區至花壇鄉、大村鄉、溪湖鎮附近，天空變成灰濛濛一片，環保局提醒受影響區域民眾，緊閉門窗避免外出，並佩戴口罩維護個人健康。