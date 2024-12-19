側錄求婚！情侶擁抱一半「手機被偷了」　魔爪伸出全拍下

▲查理把手機架在路邊，想要記錄求婚過程，卻因此被竊賊盯上。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

英國一名男子向女友浪漫求婚，他事先在路邊架設腳架，用手機錄下感動瞬間，沒想到2人緊緊擁抱、沉浸在幸福之中時，手機竟被「順手牽羊」偷走，而竊賊伸出「第三隻手」的畫面，也正好被鏡頭完整拍下。

根據影片，30歲的查理（Charlie Bullock）帶著女友，在西班牙巴塞隆納的凱旋門（Arc de Triomf）前方「合照」，擺完姿勢之後，卻突然拿出鑽戒、單膝下跪，讓26歲的漢娜（Hannah McNaghten）感動不已。

2人甜蜜相擁之際，卻有一名黑衣男子默默靠近，他假裝漫不經心地經過，卻猛然伸手擋住鏡頭，只見畫面劇烈晃動，接著轉向此人的羽絨背心，顯然就是在偷手機。

幸好，漢娜及時發現不對勁而大叫，查理也趕緊轉身追了上去，立刻奪回了手機。

查理接受《鏡報》採訪時笑說，「我只是想跟我女友求婚，而某個可愛的傢伙卻想要偷走我的手機。」他坦言「有點破壞了這個時刻」，但仍感謝女友的機警。

這段影片在社群媒體上引發熱議，網友們紛紛留言，「在巴塞隆納，把你的手機留在無人看管的地方，是很大膽的」、「在巴塞隆納亂丟手機太瘋狂了，但是恭喜你們。」