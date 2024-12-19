　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

側錄求婚！情侶擁抱一半「手機被偷了」　魔爪伸出全拍下

▲▼側錄求婚！情侶擁抱一半「手機被偷了」　魔爪伸出全拍下。（圖／翻攝TikTok）

▲查理把手機架在路邊，想要記錄求婚過程，卻因此被竊賊盯上。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

英國一名男子向女友浪漫求婚，他事先在路邊架設腳架，用手機錄下感動瞬間，沒想到2人緊緊擁抱、沉浸在幸福之中時，手機竟被「順手牽羊」偷走，而竊賊伸出「第三隻手」的畫面，也正好被鏡頭完整拍下。

根據影片，30歲的查理（Charlie Bullock）帶著女友，在西班牙巴塞隆納的凱旋門（Arc de Triomf）前方「合照」，擺完姿勢之後，卻突然拿出鑽戒、單膝下跪，讓26歲的漢娜（Hannah McNaghten）感動不已。

2人甜蜜相擁之際，卻有一名黑衣男子默默靠近，他假裝漫不經心地經過，卻猛然伸手擋住鏡頭，只見畫面劇烈晃動，接著轉向此人的羽絨背心，顯然就是在偷手機。

@charliebullock17 Just wanted to propose to my Girlfriend and some lovely guy wanted to steal my phone #proposal #engagement #barcelona ♬ original sound - Char

幸好，漢娜及時發現不對勁而大叫，查理也趕緊轉身追了上去，立刻奪回了手機。

查理接受《鏡報》採訪時笑說，「我只是想跟我女友求婚，而某個可愛的傢伙卻想要偷走我的手機。」他坦言「有點破壞了這個時刻」，但仍感謝女友的機警。

這段影片在社群媒體上引發熱議，網友們紛紛留言，「在巴塞隆納，把你的手機留在無人看管的地方，是很大膽的」、「在巴塞隆納亂丟手機太瘋狂了，但是恭喜你們。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又逃死！縱火弒親奪3命　逆子判決出爐
「學霸替代役男」疑遭霸凌墜樓亡！台達電允諾調查　警方回應了
快訊 ／再尋獲2人！　1死4命危
快訊／低溫範圍擴大！7縣市亮燈　冷到明早下探10度
「工典甜點」老闆夫妻雙亡！檢抵殯儀館相驗　家屬情緒悲痛
工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想
快訊／利率連3凍！　央行未再推第8波房市管制
快訊／才開完會　新北某國小男老師墜樓身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男跌倒喊下面痛！　意外發現「陰莖整根鈣化」變骨頭

少女「校外教學」激戰2男同學！遭第3人偷拍性愛片　強逼肉贖

越南大火11死！男1樓縱火封死逃生路　民眾見手機亮光驚覺有人受困

側錄求婚！情侶擁抱一半「手機被偷了」　魔爪伸出全拍下

女警上執勤狂啪6警員！揪同事妻3P、傳自慰片給局長　被解僱獲賠1634萬

返航推進器突故障！NASA太空人「8天任務變9個月」明年才能回地球

領錢發現「存款突暴增3億多元」　中學生莫名變億萬富翁嚇壞

AI影像生成重大變革！谷歌推模型Veo 2　保證不會出現「6根手指」

Pornhub明年起鎖「佛州IP」用戶崩潰！　原因曝：槓上州政府

小飛機墜毀2死！「撞進建築」大火狂竄　機師絕望通話：我們失控了

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

男跌倒喊下面痛！　意外發現「陰莖整根鈣化」變骨頭

少女「校外教學」激戰2男同學！遭第3人偷拍性愛片　強逼肉贖

越南大火11死！男1樓縱火封死逃生路　民眾見手機亮光驚覺有人受困

側錄求婚！情侶擁抱一半「手機被偷了」　魔爪伸出全拍下

女警上執勤狂啪6警員！揪同事妻3P、傳自慰片給局長　被解僱獲賠1634萬

返航推進器突故障！NASA太空人「8天任務變9個月」明年才能回地球

領錢發現「存款突暴增3億多元」　中學生莫名變億萬富翁嚇壞

AI影像生成重大變革！谷歌推模型Veo 2　保證不會出現「6根手指」

Pornhub明年起鎖「佛州IP」用戶崩潰！　原因曝：槓上州政府

小飛機墜毀2死！「撞進建築」大火狂竄　機師絕望通話：我們失控了

第八波信用管制先暫緩　章定煊提1數據指：市場不能放鬆

全聯4款「廚神刀」1折換！Masterchef雙帥廚示範　最低99元帶走

央行楊金龍首曝9銀行不動產減降報告遭退件　1銀行補考也沒過關

素顏擦出好氣色！「砂糖唇膏」顏色通透自然、油基底唇蜜更洗版IG

分手4年女友！長髮哥：洪先生砍傷的不只臉「還有我的愛情」

索尼500億收購角川股份成最大股東　簽署協議「預改編IP成電影」

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

又逃死！斗南縱火弒親奪3命　逆子遭判無期徒刑+褫奪公權終身

烏來最療癒森林湯屋！開放式窗景下被原木香氣＋層層山嵐綠意圍繞

衣櫃又塞爆了！收納專家教你斷捨離「3種冬衣」　別再勉強自己穿搭

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

國際熱門新聞

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

Google地圖「屍塞後車廂」協助破案

快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點連10跌創紀錄

博物館黑石「家裡也1顆」　真的撿到寶

暖暖包別亂貼！醫曝「黃金部位」全身秒暖

即／日麥當勞砍殺女學生！嫌逃亡5日落網

東京都心下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

35歲男生吞小雞亡！法醫從喉嚨救出活雞

SpaceX太空任務出包　富豪就在太空船上

Google揭「這工作」超搶手　年薪破330萬

大偽裝者：人格破產的總統「敗登」

快訊／聯準會降息1碼　利率連3降

日本秋田知事把熊送你家發言惹議　卻獲網友相挺

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

更多熱門

相關新聞

納豆二度求婚依依「阿Ken見證哭了」

納豆二度求婚依依「阿Ken見證哭了」

中天綜合台《同學來了》今（16日）播出「不許胡說他們“老牛吃嫩草”在我們眼裡男人就是“老”的好」，主持人納豆上個月在沖繩向小12歲的女友依依求婚成功，兩人一起錄影時，幸福模樣表露無遺，阿Ken因為沒能參與納豆求婚的重要時刻，希望他能在攝影棚內再一次求婚，兩人大方同意後，阿Ken立馬扮演牧師：「納豆先生，你願意把全部的錢都當作老婆的錢，老婆有錯就是你的錯，即便她有偷吃，並且是跟阿Ken，你也願意一生愛著她嗎？」雖然納豆聽了忍不住氣喊：「你還是人嗎？」但隨後單膝下跪大喊「我願意」，讓全場來賓感動到不行，阿Ke

唐禹哲首曬2歲兒合照！　「父子罕同框」愛的視角流出

唐禹哲首曬2歲兒合照！　「父子罕同框」愛的視角流出

王齊麟求婚成功首現身「甜喊要帶給十元幸福」　曝婚禮舉辦時間

王齊麟求婚成功首現身「甜喊要帶給十元幸福」　曝婚禮舉辦時間

王齊麟求婚女友成功　「6位數鑽戒」牽手陳詩媛

王齊麟求婚女友成功　「6位數鑽戒」牽手陳詩媛

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

陳詩媛點頭嫁王齊麟！　「樂天女孩甜蜜助攻」現場照曝光

關鍵字：

扒手求婚

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

林襄回應黃小柔發文了

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面