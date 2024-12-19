黃金重挫2%！陸金飾價格1g一夜「降72元」　網嘆：仍非入手時機

▲ 周大福珠寶。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美股18日全線下挫，聯準會降息25個基點，黃金股ETF跌0.08%，連續5日資金淨流入。黃金重挫2%，大陸國內多個黃金品牌受此影響，一夜間也跟著下調金飾價格。周生生從每克800元，調降至784元（人民幣，下同）。

據《北京商報》報導，不僅周生生一夜每克降了16元（約台幣72元），周大福今日金價每克788元，昨日金價為每克802元。

黃金ETF18日收盤小幅收跌0.18%，單日資金淨流入5364萬元，隨著走勢的階段回落，近20個交易日資金流入逐步放大，淨申購超3億元。

▲陸多個黃金品牌下調金飾價格。（圖／CFP）

專家分析，雖然聯準會的利率決策，會對黃金市場造成一定衝擊，但全球經濟和政治環境的不穩定性，仍是支撐黃金價值的關鍵要素，「黃金價格的下跌反映了市場避險情緒的降溫，投資人紛紛調整資產配置，部分資金從黃金市場流出。」

專家指出，「短期內，黃金價格走勢仍充滿不確定性，多空雙方的博弈可能將持續，但從長期來看，黃金作為一種重要的避險資產，其價值仍受到廣泛關注。」

相關金飾調降消息也引起網友熱議，「仍然不是入手黃金的時機」、「去逛了銀樓，看到價格又失望離開了」、「下次能不能降到了400元」、「壞消息：它還是挨著800元」、「我還以為降160一克呢」、「缺的不是那16塊錢」、「還有可能跌到550以下嗎」、「最近金價活躍度過高」、「正常波動吧」。