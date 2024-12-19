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川普力推的神藥！瘧疾藥治療新冠研究疑點多　國際期刊撤稿

▲▼ 抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」 。（圖／達志影像／美聯社）

▲抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦18日綜合外電報導

知名學術期刊「國際抗菌劑期刊」2020年3月曾刊登一篇研究，提倡以抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」來治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病），由於這項研究備受爭議且疑點重重，昨天已正式撤稿。

英國「衛報」（The Guardian）報導，「國際抗菌劑期刊」（International Journal of Antimicrobial Agents）所屬的荷蘭學術出版公司愛思唯爾（Elsevier）昨天撤回2020年3月登出的研究，表示「針對這篇文章的相關疑慮，包括文章是否符合愛思唯爾的出版倫理政策，以及是否符合人類參與者研究應遵循的適當行為準則」。

愛思唯爾還說，這篇文章的3名作者也對文中的研究方法和結論有所疑慮。

根據詳細的撤稿通知，愛思唯爾旗下研究誠信與出版倫理團隊以及期刊的共同擁有者「國際抗病菌與化療學會」（International Society of Antimicrobial Chemotherapy）均對這項研究展開調查，發現這項研究中存在諸多問題，像是無法確認參與研究的患者是否在通過倫理審查前就已參與研究等。

根據國際權威期刊「自然」（Nature）報導，這篇研究在COVID-19有關並遭撤稿的論文中引用數高居第一，在所有被撤稿的論文中則高居第2。

美國食品暨藥物管理局（FDA）2020年3月發布緊急使用授權，批准儲備羥氯奎寧（hydroxychloroquine）並對某些住院的COVID-19病患分配使用。時任美國總統川普（Donald Trump）也曾吹捧羥氯奎寧是治療COVID-19的神藥，並自稱已預防性投藥。

今年稍早，一篇發表在同儕審查期刊「生物醫學與藥物療法」（Biomedicine & Pharmacotherapy）研究發現，服用羥氯奎寧的COVID-19病患死亡風險增加11%。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）

▼時任美國總統川普也曾吹捧羥氯奎寧是治療COVID-19的神藥。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

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