全聯4款「廚神刀」1折換！Masterchef雙帥廚示範　最低99元帶走

▲全聯合作廚藝實境秀《Masterchef 廚神當道》推出8款黑色時髦廚具，最低市價1折換購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯印花集點多年來受到許多婆媽喜愛，尤其是廚房鍋具最受青睞！最新一檔自12月20日至2025年4月24舉行，推出在全球40個國家播出的廚藝實境秀《Masterchef 廚神當道》出品的8款黑色時髦廚具，包括4款廚神刀、料理剪刀、深煎鍋、餐具組等，最低市價1折就可換購。

▲《全聯 X Masterchef 廚神當道》印花換購，邀請「亞洲廚神」王凱傑(Jason Wang)、「義大利人氣冠軍主廚」安托尼奧‧羅任申(Antonio Lorenzon)，雙帥廚神共同代言。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，廚藝實境秀《Masterchef 廚神當道》堪稱廚藝界的星光大道，至今已在超過40個國家、至少200個地區播出，除了打造許多素人廚神明星，內容也讓人看了熱血沸騰，節目從2005年重新推出以來紅遍全球，長達19年榮登全球最長壽的烹飪節目，吹起home chefs 的料理風氣，該節目目前也已在全球推出超過200檔印花換購活動。

此次「全聯XMasterChef廚神當道 印花活動」，由榮獲《廚神當道美國版8》亞軍的「亞洲廚神」王凱傑(Jason Wang)、獲得《廚神當道義大利版9》冠軍的「義大利人氣冠軍主廚」安托尼奧‧羅任申(Antonio Lorenzon)，高顏值雙帥廚神共同代言。

▲雙帥主廚示範刀具。（圖／記者林育綾攝）

「全聯XMasterChef廚神當道 印花活動」推出8款黑色時髦廚具，包括4種刀具「多用途刀」、「日式三德刀」、「西式廚刀」「中式片刀」，2款廚房好物「釘牆式磁吸刀架」、「料理剪刀」，還有1款鍋具「深煎鍋(28cm)」、1款「經典餐具3件組」。

●《Masterchef 廚神當道》8款廚具最低1折換購

刀具的黑色塗層，不僅外型時髦，使用時也不容易沾黏食材，清洗更輕鬆，同時也能保護不鏽鋼刀面避免生鏽，另外刀柄設計符合人體工學，每次使用握持穩固舒適。

▲刀具的黑色塗層，不僅外型時髦，使用時也不容易沾黏食材。（圖／記者林育綾攝）



「中式片刀」：專為中式料理設計，使用施力輕鬆，堪稱刀具界經典不敗款，台人最愛用，市價2280元，活動使用50枚印花加389元、10枚印花加490元，或以200福利點加490元就能換購，約莫市價1.8折起。

「多用途刀」：人體工學設計握把，刀身輕巧，適合切割蔬果，刀尖可深入細小縫隙，亦能處理削皮或挖除果核等細微步驟，市價990元，使用70枚印花只要加99元、百元以下就能換購，或用10枚印花加190元，或200福利點加190元也能帶回家，約市價1折起。

「西式廚刀」：適合分切肉類、蔬果、熟食料理等，使用順手，美觀耐用，使用50枚印花加249元、10枚印花加350元，或以200福利點加350元也能換，市價1,780元，換算約14折起。

▲▼全聯合作廚藝實境秀《Masterchef 廚神當道》，推出刀具、廚具換購。（圖／記者林育綾攝）

「日式三德刀」：刀面設計一排凹槽，食材切割時不易沾黏於刀刃，好握、好施力，是料理的好夥伴，用50枚印花加249元、10枚印花加350元，或以200福利點加350元就能換購，市價約1480元，換算約17折起。

「料理剪刀」：料理剪刀是廚房超級幫手，優質不鏽鋼材質耐用順手，方便清洗，可剪蔬菜、熟食，還能切剪韓式烤肉、泡菜，市價1080元，使用70枚印花加99元、10枚印花加190元，或用200福利點加190元也能換，相當1折起。

「釘牆式磁吸刀架」：實用廚房好物再加一，利用磁吸來整齊收納刀組，防霉、省空間，内附壁釘，在牆面鑽孔上螺絲，使用更穩固，使用40枚印花加349元、10枚印花加450元，或用200福利點加450元，市價1380元，約26折起。

▲「義大利製造深煎鍋（28cm）」首批限量1萬件。（圖／記者林育綾攝）

「義大利製造深煎鍋（28cm）」：此波換購亮點之一，高鍋邊設計，翻炒食材不易掉出鍋外，更能防止醬汁或油噴濺，不沾塗層設計可直接在鍋內煎、煮、炒、拌、爆香等，無添加PFOA(全氟辛酸)塗層讓料理不只輕鬆也安心，市價2480元，使用50枚印花加899元、10枚印花加1,190元，或以200福利點加1,190元就能換購，換算約市價37折起，首批限量1萬件。

▲「金色經典餐具三件組」增添用餐氛圍。（圖／記者林育綾攝）

「金色經典餐具三件組」：迎接耶誕節、年末歡慶聚會儀式感滿滿，餐刀、餐匙、餐叉皆為鏡面抛光不鏽鋼材質、鍍金工藝，容易清洗，增添用餐氣氛，市價1890元，使用40枚印花加189元，或10枚印花加290元，另以200福利點加290元也能換購，換算約1折起。

●家樂福義大利百年刀具換購

家樂福即日起至12月29日集點換購活動，引進創立於1895年，經過百年5代傳承的義大利高端刀具品牌「COLTELLERIE BERTI」，以手工製作優質刀具聞名於世，製作過程秉持傳統並融合精湛工藝技術，每件刀具均經過細緻打磨製作，在國際市場上廣受歡迎，更是義大利代森扎諾(Desenzano Del Garda)地區著名米其林星級ESPLANADE餐廳主廚特別推薦。

5款刀具＋不銹鋼3件式攪拌盆，單筆消費滿250元，就可用APP集章1點，單筆消費最高贈100點集章貼紙。

▼家樂福義大利百年刀具「COLTELLERIE BERTI」集點換購。（圖／業者提供）

●Mia C’bon X 柳宗理 8件廚具換購

Mia C’bon 與柳宗理合作，12月26日起至2025年2月28日將推出8件廚具換購，柳宗理不鏽鋼服務夾、柳宗理不鏽鋼湯杓、柳宗理不鏽鋼漏盆兩件組、柳宗理不鏽鋼調理盆兩件組、柳宗理不鏽鋼雙耳鍋、柳宗理網紋中華鐵炒鍋、柳宗理南部鐵器雙耳深鍋、柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋，較市價最低36折起。

柳宗理於1950年成立了Yanagi設計機構，數十年來所設計的家具、家用器皿獲得世界各大設計獎項，例如日本工業設計競賽首獎、義大利米蘭金獎、日本工業設計界最高榮譽Good design 賞等。

設計除了加入了人性溫暖、科技應用，擷取西方美學的同時仍注重日本民藝，並保有東方人文哲學，使其作品有著一股東方文化的韻致，深受人們的信賴與支持，成為國際一代設計大師。

集點期間為12月26日起至2025年2月28日，兑換時間至2025年3月8日。當日單張發票金額滿500元，即可獲得集點章 1點，滿1000元，即可獲得集點章2點，依此類推，最低3點就可加價換購。

▼Mia C’bon 與柳宗理合作，推出8款廚具換購。（圖／業者提供）