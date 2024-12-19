尹錫悅憤怒駁斥「戒嚴並非內亂」：有誰會蠢到公然昭告天下？

▲南韓總統尹錫悅12日上午發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂，最終於14日遭到國會通過彈劾，目前停止總統職務。對此，尹錫悅透過律師代為發表立場，強調自己發布戒嚴的行為，並不能被認定是內亂，「畢竟，誰會透過電視發表談話，向國人和全球公然表示，『我要內亂了』？」

根據《韓聯社》，律師石東炫和尹錫悅有著長達40年的交情，兩人從就讀首爾大學法律系時開始結識，他今（19）日在自己經營的律師事務所辦公室召開記者會，針對戒嚴事態代為傳達尹錫悅「正正當當」的立場，他表示若從尹錫悅的立場來看，根本不認為12月3日發表戒嚴的這一事，能夠算在內亂罪的範圍內。

石東炫表示，「在向國民和全世界轉播的談話當中，到底會有誰敢公然表示『我要內亂了』？而在經過2、3個小時，戒嚴便被國會表決停止了，到底有哪場內亂會在這麼短的時間內結束的？總統說了，他不允許出動的軍警和市民們爆發流血衝突。總統身為法律專家，他何必下令要逮捕？如果逮捕，又要把人帶到哪？希望全國民眾和媒體都要有基本常識。」

石東炫強調，「總統（尹錫悅）連『逮捕』的逮字都未曾提過！」

▲南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）

據悉，包括防諜司令官呂寅兄等多名軍方主要人士表示，尹錫悅在戒嚴當晚，曾經透過防竊聽電話，多次致電下令要求「逮捕全部國會議員」，送往B1地下防空洞。

石東炫表示，「總統（尹錫悅）在任期以內，經常感受到履行總統職務上的困難，和其所經歷過的人身污辱。（發布戒嚴）並非用於宣洩情緒，這並非出自於個人在情感上的不滿，而是真心來自於對於國家『緊急狀態』的擔憂。總統也說了，希望外界不要隨風起舞。」

對於是否回應高位公職者犯罪搜查處（公搜處）的傳喚要求？石東炫回道，「等到辯護律師小組的構成完成整備、正式運作，我認為總統一定會出面充分說明，讓國民能夠理解。」

對於總統尹錫悅拒絕受領公搜處的傳喚要求、憲法裁判所（憲法法庭）的彈劾審判相關公文，石東炫則表示不知情，然而他也強調，「對於公然討論總統在憲政體制下所下達的合憲判斷，我認為這是憲法裁判所的工作，而非警察廳國家搜查本部或是公搜處的職責範圍。」

另外，石東炫也透露，目前尹錫悅「豪華律師團」的組成，還需要一點時間，因為包括前放送通信委員長金洪一（親尹人士）、前大邱高等檢察廳長尹甲根皆尚未遞出律師選任狀。

至於曾經擔任文在寅政府時期的檢察總長、身為法律專家的尹錫悅，是否將出面為自己辯護？石東炫回應，「雖然總統將以『彈劾被請求人』的身分提出必要的主張，但他是否（接受司法機關）調查，就不得而知了。」

石東炫表示，「雖然國會議員代表國民，但是總統又不是像過去『體育館選舉』（非經民選的總統選舉）而當選的人，對於那些開口喊著要彈劾、中斷總統任期的人，只能感到嘆息。」