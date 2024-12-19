IG知名甜點店老闆被「欠債+負評」壓垮！友人爆：熬夜做蛋糕進醫院

▲「工典甜點」驚傳老闆夫妻檔身亡。（圖／翻攝IG／lun_dessert）



記者施怡妏／綜合報導

IG擁有超過17萬粉絲的甜點商家「工典甜點」，日前被踢爆拖欠包裝廠商款項、多名消費者苦等好幾月拿不到蛋糕，今（19日）最新消息傳出，老闆夫妻檔身亡。一名疑似老闆友人爆料，老闆是位孝子，11月遇到人生難關，金錢困難以及網路批評，都讓夫妻倆大受打擊。不過，目前該文章已被刪除。

疑似老闆友人在Threads爆料，老闆是一位孝子，媽媽的過世讓他體悟到食材是天然的重要性，也有了開店的夢想，當時在百貨是排隊名氣店家，然而，「他在大陸投資了上千萬都賠完」，但老闆並未因此放棄。老闆30歲初頭時結婚，「他問我爸媽貨款能不能晚點還，他想帶他的老婆去度蜜月」。

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後來夫妻倆開了一間店，送一盒馬卡龍致謝，他大讚，「那是我人生中吃過覺得還會再吃的甜點，因為每顆的細節都能吃到他們花了不少時間製作」。可惜好景不常，今年11月，老闆再一次遇到經濟與經營上的難關，網路批評也讓老闆倍感壓力，「因為他一直都在用心經營著品牌，但熬夜趕工身體終究負荷不住」。

老闆請了一位工讀生幫忙做蛋糕，卻出了差錯，客人收到後超失望，即使後續賠償讓兩人財務困難加劇，但夫妻倆也很負責的處理，之後老闆不斷接訂單熬夜趕工，想彌補之前的錯誤，「也再次進了醫院」。友人透露，三天前才跟夫妻倆吃飯，老闆一直把頭埋在便當裡流淚，夫妻倆吃不到一半就不吃了，「原因是廠商說要把他們處理掉，有些員工也沒想要幫到最後，讓他越來越沮喪，賣車賣房都還不了」。

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