台中男輕生！床下竟藏8億海洛因磚...還有4把槍　震驚黑白兩道

▲陳姓男子輕生獲救，警方事後在他的床底下找到326塊、價值逾8億元的海洛因磚。（示意圖，與本案無關／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方11月22日獲報，一名男子在北屯區一處停車場企圖輕生，經趕往現場及時將陷入昏迷的53歲陳姓男子送醫，人幸運恢復意識，由於陳在遺書中透露自己擁有槍毒，警方前往其租屋處，果然找到4把手槍，和高達326塊「雙獅地球標」海洛因磚，市值超過8億元。警五分局證實，陳男已遭羈押，全案仍在溯源毒品來源，無法對外說明案情細節。

據了解，員警當天獲報趕往停車場救人，當時陳男已陷入昏迷，送醫前在身上搜出2把改造手槍，車內有海洛因殘渣、一封遺書，還好人幸運救回。

警方從陳男遺書得知，租屋處藏有大量毒品，辯稱是友人寄放，於是帶著陳男返回搜索，果然搜出326塊雙獅地球標海洛因磚，以及2把制式手槍、2把改造手槍、9百多顆子彈，自己懷疑販賣海洛因磚遭警方鎖定，由於販毒是重罪，才決定輕生。

警方偵訊後將陳男依毒品罪嫌送辦，陳遭收押，由於陳擁有的海洛因磚數量實在太過龐大，加上只是個道上無名的小毒蟲，卻持有市值超過8億的海洛因磚，對他的供詞持保留態度，目前正往上追查毒品來源。

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