「英國情人」送包卡海關　菲籍女欲匯款領回...警回撥戳破騙局

▲菲籍女子遭假英國情人詐騙欲匯款，警方獲報前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名42歲的菲籍女子在網路上認識自稱汽車高階銷售主管的英國籍男子，對方以甜言蜜語取得女子的信任，隨後說要寄禮物給女子，但包裹卡在海關，要支付手續費美金200元才能領出。女子認為金額不大遂前往郵局匯款時，因提及「包裹」、「海關」等關鍵字，研判她可能遭詐騙通報警方，員警當場撥打對方電話，一聽是警察馬上掛電話，女子才驚覺遭詐，並感謝員警及行員幫她守住錢財。

▲員警當場打電話對方，對方聽到是警察馬上掛斷電話。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所於18日16時許接獲轄內郵局通報，有一名菲籍女子欲臨櫃匯款美金200元，但收款人卻是用一般的郵局帳戶，並非外幣帳戶，行員覺得有異對其關懷提問，女子用不流利的中英文進行對談，行員從回答中聽出「包裹」、「海關」等關鍵字，研判她可能遭詐騙，立即通報警方到場。

員警到場了解，為一名自稱汽車高階銷售主管的英國男子，說要送名牌衣服及包包給女子，且包包裡還裝有美金5,000元，但包裹卡在海關需要支付手續費才能領出。員警隨即告知女子此為常見的詐騙手法，並當場打電話給對方，對方聽到是警察馬上掛斷電話，女子才驚覺受騙上當，感謝員警及行員幫她守住積蓄。警方呼籲，網路交友在未確認對方真實身分前，若發現對方提及投資或有關金錢的訊息，可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。