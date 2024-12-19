弟弟一進浴室「就超過1小時」她納悶！網曝經驗：只有男人懂男人

▲弟弟洗澡、上廁所都會花很長的時間。（圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

為什麼會在廁所、浴室待一個小時以上？近日有網友發文表示，弟弟每次洗澡、上廁所都會花一個小時，但以她來說，洗澡卻從不超過15分鐘，因此她實在不明白對方到底都在做些什麼？溝通了許久依然如此。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「弟弟洗澡上廁所時間超久，有點困擾」為標題發文，提到弟弟每次洗澡、上廁所的時間都超過1小時，有男生能解答一下，弟弟都在做什麼嗎？以她來說，洗澡從不超過15分鐘，就算要護髮、去角質等等，也會在1小時內就結束。

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原PO接著透露，他們住在透天厝，而浴室則在不同樓層，如果有人使用了較低樓層的浴室，在樓上的她就會沒熱水，所以弟弟的洗澡時間長短才會影響到她。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「洗那麼久的話，有可能就是看影片，辦事情」、「因為選不到好片，這麼簡單」、「打手槍錯了嗎」、「在挑影片」、「我哥也是每次用廁所都超久超煩，直到有次不小心看到他相簿，一堆在廁所對鏡秀肌肉自拍照」、「只要把手機帶進去廁所就一定會很久，可以做的事太多了」、「只能說，只有男人懂男人」、「弟弟長大了」。

也有網友表示，「我也是會洗1個小時的人，但其實就是真的一直在洗，只是在裡面不知道時間已經過了那麼久，而且熱水一直沖很舒服就也會放空」、「我覺得大便玩手機的機率超過打手槍」、「大便加滑手機20分鐘，刷牙滑手機10分鐘，洗頭洗臉洗身體25分鐘，沒有目的的沖水10分鐘，這樣就1小時了給你參考」、「男生有時候只是壓力很大想躲在私人空間，洗澡又很放鬆」。話題引發討論。