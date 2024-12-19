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日正妹來台當啦啦隊　待1年看到「台灣人不會提早到」習慣被改變

▲▼統一獅啦啦隊Uni Girls的日籍成員千紘（Chihiro）和希美（Nozomi）。（組圖／翻攝_chii.s2、nono.cc23）

▲統一獅啦啦隊Uni Girls的日籍成員希美（Nozomi）、千紘（Chihiro）。（組圖／翻攝_chii.s2、nono.cc23）

記者鄒鎮宇／綜合報導

統一獅啦啦隊Uni-girls日籍成員千紘（Chihiro）和希美（Nozomi），今年來台大展拳腳，有望明年續約。近日，千紘及希美接受訪談，提及來台後的感受，也透露「台灣人不會提早到」的印象，引起網友討論。

千紘及希美在網路節目《野球乾一杯》上表示，台灣的球迷會拿著相機專門拍攝她們，這在日本是不會出現的情況，因此讓她們覺得格外受到矚目；另外，台灣相較於日本真的比較熱，雖然最近晚上變涼，但看到街頭上有聖誕節裝飾，自己卻穿著短袖，心中還是會覺得有點奇怪。

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千紘及希美表示，來台後成員Mina和包子都非常照顧她們，甚至會帶著她們吃美食、觀光，團隊內也像家人一樣親切相處。與日本不同的是，在台灣啦啦隊員可以跟球員互動，並大讚台灣隊長陳傑憲的日文很好。

▲▼日正妹來台當啦啦隊　待1年看到「台灣人不會提早到」習慣被改變。（圖／翻攝¡Ánimo!運動吧YouTube）

▲▼千紘表示，發現台灣人不會提早到後，她們的習慣也慢慢改變。（圖／翻攝¡Ánimo!運動吧YouTube）

▲▼日正妹來台當啦啦隊　待1年看到「台灣人不會提早到」習慣被改變。（圖／翻攝¡Ánimo!運動吧YouTube）

面對主持人提問，來台1年是否有變得像台灣人。對此，希美表示，她們被影響到，即使用日文聊天，還是會脫口而出「謝謝」，直呼「這是我人生中說過最多謝謝的1年」；千紘則說，台灣人的個性比較自由，例如日本人在集合時間都會提早30分鐘到，但台灣人不會提早到，因此她們將習慣改成提前5至10分鐘到，「我覺得自己變得比較台灣人了」。

網友看完紛紛留言，「要命，這兩位平常只看應援還沒感覺，看完訪問真的Q爆」、「不愧是日本人，超委婉XDD」、「兩位女孩離鄉出來國外打拼，真的要給兩位很大的讚」、「Chi/No醬真的很可愛，歡迎大家來台南球場看她們」、「韓國妹子跟日本妹子是完全不同的風格。韓國妹子相當自信有魅力，氣場很強大十分耀眼。日本妹子溫柔甜美，感覺像鄰家小妹般的親切，各有千秋，台灣球迷真的很有福氣」。

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