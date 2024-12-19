　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

跨國婚姻離婚率增加　婚媒業者提7建議籲政府重視

▲跨國婚姻制度及經營與挑戰

▲立委羅美玲表示：政府非常重視新住民在台灣的各種問題。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市知音外籍聯姻婚介協會總幹事游玉鳳表示，有鑑於來台的外籍配偶離婚率日增，立委羅美玲國會辦公室與15家合法的跨國婚姻媒合協會以及新住民社團，於全台舉辦「跨國婚姻的美麗與哀愁」5場講座，18日最後一場於立院以「跨國婚姻制度、經營與挑戰」為議題，探討台灣跨國婚姻政策，所面臨的問題。

會中，合法婚媒業者提出7要點建議，分別為：(1)、政府要取締違法的跨國婚姻媒合廣告、否則就應該開放合法跨國婚媒協會也可以比較辦理。(２)、建議應建立「跨國婚姻媒合從業人員專業證照制度」、提升從業人員的素質。（3）、建議政府要嚴格審核跨國婚姻媒合過程中介紹人的真實身份、因為目前很多介紹人的身分都是虛假不實的（因為怕被政府處分）。

(4)、建議外交部領務局簡化新住民父母來台探親的手續及延長來台探親的時間。(5)、建議駐外館處不要再核發目前的「觀察簽證」、因為這種簽證會造成國人配偶在台灣無法工作、就學、就業及生病就醫等問題。（6）、建議政府要嚴格取締違法的私人跨國婚姻媒合業者。（7）、建議政府可以參考韓國的做法、補助弱勢的國人部份經費、讓他們可以迎娶外籍配偶、解決台灣晚婚、不婚、低生育力、人口老化等問題。

▲跨國婚姻制度及經營與挑戰

▲跨國婚姻制度及經營與挑戰座談。（圖／郭明宗提供）

「跨國婚姻制度、經營與挑戰」由立委羅美玲主持，立委林月琴、陳培瑜也到場關心。3位立委共同表示：政府非常重視新住民在台灣的各種問題，很難得能夠有這種機會、邀集政府部門、NPO組織及跨國婚姻第一線的婚媒協會們齊聚一堂共同討論「跨國婚姻的經營與挑戰」議題。大家集思廣益、討論如何能夠增進新住民來台後的家庭經營、婚姻幸福、以及工作、教育、生活輔導、生活資源提供及如何降低跨國婚姻的離婚率。

台灣百年好合婚姻媒合協會說，合法的跨國婚姻媒合協會，於促成跨國婚姻後，服務並未劃下句點，而是才要開始。他們和新住民家庭維繫互動，傳送關懷，協助適應新生活，因此與多數的新住民家庭，成為相互信任的好友，對於新住民來台後衍生的問題，也相當清楚，提出的建議相信也是新住民及新住民家庭最為期待。

「跨國婚姻制度、經營與挑戰」講座，由羅美玲立委主持，立委林月琴、陳培瑜也到場關心新住民問題。包括：移民署、警政署、內政部戶政司、內政部統計處、外交部領務局、衛福部社會及家庭署、數發部、法務部、社團法人高雄市移民文化教育服務協會、南洋姐妹會、台灣人權促進會、婦女新知、伊甸基金會(新移民家庭成長中心)、台灣新住民家庭成長協會、賽珍珠基金會、台北家扶中心以及15合法立案的跨國婚姻媒合協會代表出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／2線3警官涉洩總統私密行程遭收押　保六總隊火速開鍘
快訊／6死惡火！　縱火男、女房東判刑曝光
快訊／6縣市低溫特報！　2地「非常寒冷」
實際溫度10度↑！台人一見「體感溫度」崩潰：讓人活嗎
快訊／不認罪！鄭文燦首出庭：相信司法還我清白
暖暖包別亂貼！醫學博士曝「黃金部位」貼1個暖全身
蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！　鬆口認原因
他上主席台代理徐欣瑩！　綠委大怒衝主席台
易發生猝死！「斷崖式冷凍天氣」來了　醫示警4防範措施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

屏縣綠鬣蜥移除教育訓練課程　12／23起開放報名

加強工廠消防安全　南消五大隊仁德分隊辦理毒化物搶救組合訓練

2025埊龍潮福聚！元旦千人健走活動　即日起報名

冬至到健康吃湯圓　屏東衛生局推「3減糖+1增纖」小撇步

武嶺至松雪樓結霜融解！彎道易打滑　限加掛雪鏈通行

跨國婚姻離婚率增加　婚媒業者提7建議籲政府重視

台南燒烤攤「辛苦存50元」破31萬　倉庫62公斤硬幣一夜被偷光

2024大溪豆干節12／21登場　日本「沖繩風豆腐」首度來桃交流

三商餐飲集團聘用顏損男　邀南投副縣長當拿坡里一日店長推臉部平權

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

屏縣綠鬣蜥移除教育訓練課程　12／23起開放報名

加強工廠消防安全　南消五大隊仁德分隊辦理毒化物搶救組合訓練

2025埊龍潮福聚！元旦千人健走活動　即日起報名

冬至到健康吃湯圓　屏東衛生局推「3減糖+1增纖」小撇步

武嶺至松雪樓結霜融解！彎道易打滑　限加掛雪鏈通行

跨國婚姻離婚率增加　婚媒業者提7建議籲政府重視

台南燒烤攤「辛苦存50元」破31萬　倉庫62公斤硬幣一夜被偷光

2024大溪豆干節12／21登場　日本「沖繩風豆腐」首度來桃交流

三商餐飲集團聘用顏損男　邀南投副縣長當拿坡里一日店長推臉部平權

Fed放鷹！川普想干預　學者：鮑爾任期還有17個月

屏東萬坪渡假村3年10度法拍嘸人要　專家曝困境

小熊要補先發輪值　想搶日本強投佐佐木朗希

「英國情人」送包卡海關　菲籍女欲匯款領回...警回撥戳破騙局

快訊／2線2警官涉洩總統私密行程遭收押　保六總隊火速開鍘停職

穩定彈劾政局！南韓「代理總統」首致電日相石破茂　強調美日韓合作

快訊／興中街惡火6死！縱火養羊男遭判無期　囤物女房東3罪判刑7年

快訊／6縣市低溫特報！2地「非常寒冷」　跌破10度

周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉通知腦羞「妳都看完了」！下場曝光

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

桃捷今年度預估盈餘4.84億　持續提升服務品質

2024大溪豆干節　「沖繩風豆腐」首度來桃交流

南投副縣長王瑞德當拿坡里一日店長推臉部平權

廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12/20下午恢復營業

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

南投縣抽檢57件蔬果農藥3件不合格

黃偉哲夜訪街友送物資冬至前夕傳祝褔

身障業者赴銀行領彩券造成交通問題應有配套

公糧收購價格13年未調整陳亭妃要求檢討機制

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

竹北民宅火警2樓全面燃燒　男受困陽台！消防架梯搶救

桃園智慧農業防災平台　提前警戒防範寒害

打通28年瓶頸道路　吉安鄉屆退老鄰長欣喜落淚

更多熱門

關鍵字：

跨國婚姻制度經營挑戰合法婚媒業者羅美玲國會辦公室

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

林襄回應黃小柔發文了

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

林襄Vicky座位風波　憲哥出來講公道話

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點連10跌創紀錄

衝文大砍人！醒吾生涉殺人淡定滑手機

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面