跨國婚姻離婚率增加　婚媒業者提7建議籲政府重視

▲立委羅美玲表示：政府非常重視新住民在台灣的各種問題。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市知音外籍聯姻婚介協會總幹事游玉鳳表示，有鑑於來台的外籍配偶離婚率日增，立委羅美玲國會辦公室與15家合法的跨國婚姻媒合協會以及新住民社團，於全台舉辦「跨國婚姻的美麗與哀愁」5場講座，18日最後一場於立院以「跨國婚姻制度、經營與挑戰」為議題，探討台灣跨國婚姻政策，所面臨的問題。

會中，合法婚媒業者提出7要點建議，分別為：(1)、政府要取締違法的跨國婚姻媒合廣告、否則就應該開放合法跨國婚媒協會也可以比較辦理。(２)、建議應建立「跨國婚姻媒合從業人員專業證照制度」、提升從業人員的素質。（3）、建議政府要嚴格審核跨國婚姻媒合過程中介紹人的真實身份、因為目前很多介紹人的身分都是虛假不實的（因為怕被政府處分）。

(4)、建議外交部領務局簡化新住民父母來台探親的手續及延長來台探親的時間。(5)、建議駐外館處不要再核發目前的「觀察簽證」、因為這種簽證會造成國人配偶在台灣無法工作、就學、就業及生病就醫等問題。（6）、建議政府要嚴格取締違法的私人跨國婚姻媒合業者。（7）、建議政府可以參考韓國的做法、補助弱勢的國人部份經費、讓他們可以迎娶外籍配偶、解決台灣晚婚、不婚、低生育力、人口老化等問題。

▲跨國婚姻制度及經營與挑戰座談。（圖／郭明宗提供）

「跨國婚姻制度、經營與挑戰」由立委羅美玲主持，立委林月琴、陳培瑜也到場關心。3位立委共同表示：政府非常重視新住民在台灣的各種問題，很難得能夠有這種機會、邀集政府部門、NPO組織及跨國婚姻第一線的婚媒協會們齊聚一堂共同討論「跨國婚姻的經營與挑戰」議題。大家集思廣益、討論如何能夠增進新住民來台後的家庭經營、婚姻幸福、以及工作、教育、生活輔導、生活資源提供及如何降低跨國婚姻的離婚率。

台灣百年好合婚姻媒合協會說，合法的跨國婚姻媒合協會，於促成跨國婚姻後，服務並未劃下句點，而是才要開始。他們和新住民家庭維繫互動，傳送關懷，協助適應新生活，因此與多數的新住民家庭，成為相互信任的好友，對於新住民來台後衍生的問題，也相當清楚，提出的建議相信也是新住民及新住民家庭最為期待。

「跨國婚姻制度、經營與挑戰」講座，由羅美玲立委主持，立委林月琴、陳培瑜也到場關心新住民問題。包括：移民署、警政署、內政部戶政司、內政部統計處、外交部領務局、衛福部社會及家庭署、數發部、法務部、社團法人高雄市移民文化教育服務協會、南洋姐妹會、台灣人權促進會、婦女新知、伊甸基金會(新移民家庭成長中心)、台灣新住民家庭成長協會、賽珍珠基金會、台北家扶中心以及15合法立案的跨國婚姻媒合協會代表出席。