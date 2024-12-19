ET民調／大巨蛋經濟帶動台北市民幸福感攀升 　蔣萬安滿意度增至68.2%

▲ET民調／高達90%的台北市民支持大巨蛋舉辦各類大型活動。帶動地方經濟。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者陳弘修／台北報導

為了解民眾對於各縣市政府在政策推動上的態度與意向，《ETtoday 民調雲》持續進行調查。在最新出爐的台北市部分，台北市民對於市長蔣萬安與團隊積極推動「大型系列活動與觀光旅遊」的作為給予了高度的肯定，多項政策滿意度都在八成以上。

《ETtoday 民調雲》此次的調查時間為11月26日至12月1日，調查範圍及對象是設籍台北市年滿20歲以上的民眾，以 EDM 方式進行「城市競爭力」網路問卷調查，有效樣本數1,212份，在95%信心水準下，誤差為±2.81%。

調查結果顯示，有88.0%的台北市民相當肯定市府積極推動大型系列活動，帶動地方經濟，提升觀光魅力。例如，台北燈節、水舞嘉年華、大稻埕夏日節、跨年晚會等。

值得關注的是，有高達90%的台北市民對於在臺北大巨蛋舉辦各類大型活動，除了表示支持與期待外，也認為透過比賽、演唱會、展覽等活動可有效帶動北市觀光與餐飲、住宿、交通等相關產業經濟發展。

而在吸引外籍旅客部分，對於台北捷運全線列車到站廣播新增韓語、擴大日語服務，並在站內標示日、韓語指標，有高達91.8%的市民肯定該作法，認為此舉對於吸引韓國與日本等外籍旅客到訪台北，以及提升台北市的觀光服務品質有相當的幫助。

對於台北市政府推廣「北北基好玩卡」，串聯大台北地區的景點、交通和商圈優惠，也有高達88.4%的台北市民表示支持，認為這些措施對於吸引國內外旅客與促進北市觀光發展有幫助。

對於首長與行政團隊的評價，根據調查結果顯示，有68.2%的台北市民滿意蔣萬安的整體施政表現，同時也有81%的台北市民認為居住在台北是幸福的。市府團隊部分，有65.2%的台北市民滿意各局處首長的整體工作表現；62.2%的市民肯定市府團隊在政策推行的魄力與執行力。

整體來看，台北市民相當支持北市舉辦大型系列活動與促進觀光旅遊的作為，並給予蔣萬安及其團隊高度的肯定。相較於去年與今年多家調查公布蔣萬安滿意度約在59.4%至65.0％區間，在12月25日屆滿執政2週年之際，蔣萬安的表現獲得68.2%的台北市民的支持，可謂在平穩中已見成長。