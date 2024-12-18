　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

記者柯振中／綜合報導

近年來中山大學時常有獼猴入侵，讓許多師生感到相當困擾。先前有段獼猴闖入教室的影片，被戲稱「進教室上微積分」，沒想到17日又有學生上傳影片，指稱上日文課的教室也遭入侵，因此她是「跟猴子一起修過日文的人」。

先前獼猴闖入準備上微積分課的中山大學教室，與在教室內的女同學互看，並且慢慢靠近，一人一猴對峙的影片在網路上傳開，也因此有人戲稱獼猴「進教室上微積分」。

▲▼猴子闖進教室上日文課。（圖／Threads網友melonnaz授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲猴子闖進教室上日文課。（圖／Threads網友melonnaz授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

對此，有女大生17日上傳影片到Threads，指稱近日收到朋友傳來的猴子旁聽微積分影片，但希望朋友們別忘記「我也是有跟猴子一起修過日文的人」。

▼猴子闖進教室上日文課。（圖／Threads網友melonnaz授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼猴子闖進教室上日文課。（圖／Threads網友melonnaz授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

影片中可以看見，這隻猴子闖入教室以後，疑似開始尋找食物，先是看了一眼身邊的牛奶盒，接著又將目標轉向隔壁的冰霸杯，結果疑似因為打不開，只能直接將杯子翻倒。

逗趣的影片在網路上傳開後，不少網友對此直呼，「糟糕了！以後教授會說：連猴子都這麼認真了！你還翹課」、「同樣是大學，為什麼你們的比較好玩」、「我朋友，不好意思他平常就這樣了」、「猴子上課的出席率都比我高。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
台籃震撼彈！海神隊魂自請離隊
林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

青年座談探討AI生成內容如何改變世界　學者專家提醒科技帶來新生活要注意風險

快訊／7縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香

中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚、超實用耶誕新年圖

高鐵董事會通過「總獎金制度」每年發3筆　工會：賺越多領越多

接棒林杰樑成「食安守護者」　醫師顏宗海獲社會教育貢獻獎肯定

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【浪漫系阿公】無意中發現阿公錢包裡面全是對阿嬤滿滿的愛❤️

原民男婚禮飆唱周杰倫神曲　超猛合音網大讚：耳朵懷孕

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

冬至「極陰日」吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

氣溫下降一堆人生病！醫示警「3病毒流行」：小心大魔王

青年座談探討AI生成內容如何改變世界　學者專家提醒科技帶來新生活要注意風險

快訊／7縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香

中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚、超實用耶誕新年圖

高鐵董事會通過「總獎金制度」每年發3筆　工會：賺越多領越多

接棒林杰樑成「食安守護者」　醫師顏宗海獲社會教育貢獻獎肯定

為什麼手腳常冰冷？營養師曝「10大原因」　心血管疾病要當心

攤商苦存6200枚50元　擺攤回家「62公斤硬幣被偷光」急報警

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

北約3國聯合軍演　F-16、F-35多款戰機出陣

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

國文模擬考「銀蠹魚游出來」　答案惹怒高中生

氣溫下降一堆人生病！醫示警：小心大魔王

冬至吃對湯圓能轉運！　民俗專家：注意3大禁忌

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

粉絲看完臀腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」

LINE「10款免費貼圖」限時下載！胖水豚太Q啦

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

中山大學獼猴闖教室上日文　同學看傻眼

嘉南地震增4倍　學者示警「大震前兆」：留意這3條斷層

不兼差想「月入5萬塊」！過來人：6w準時下班

建中畢業生1天募百萬「續追德國留學夢」　手寫千字信感謝網友

更多熱門

相關新聞

壽山動物園「猴群洗劫嬰兒車」！父抱兒急逃慘摔

壽山動物園「猴群洗劫嬰兒車」！父抱兒急逃慘摔

獼猴襲擊遊客事件不斷頻傳！一對夫婦近日帶著年幼的兒子前往高雄壽山動物園遊玩，怎料竟遇到囂張猴群洗劫嬰兒車，嚇得夫妻倆倉皇逃離，手裡抱著孩子的爸爸，還一度踉蹌跌坐在地。

泰200隻猴子「集體越獄」！大鬧警局

泰200隻猴子「集體越獄」！大鬧警局

員工忘關門　43隻實驗猴逃脫只抓回1隻

員工忘關門　43隻實驗猴逃脫只抓回1隻

獨／獼猴闖北市校園引騷動！今年通報飆80件　動保處：切勿餵食

獨／獼猴闖北市校園引騷動！今年通報飆80件　動保處：切勿餵食

獼猴具人畜共通傳染病　林業署籲「4不原則」：保持8公尺距離

獼猴具人畜共通傳染病　林業署籲「4不原則」：保持8公尺距離

關鍵字：

中山大學獼猴猴子日文西子灣

讀者迴響

熱門新聞

吸毒瘋了　高中妹「徒手挖出雙眼」

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

衝文化大學砍人！醒吾男涉殺人未遂淡定滑手機

林襄Vicky為座位槓上吳宗憲出來講公道話

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

相約談判遭砍！文化學生還原現場：見面就砍我

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...一句話糗了

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面