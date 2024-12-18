中山大學獼猴「闖教室上日文課」！同學一看傻眼：猴子都你比認真

記者柯振中／綜合報導

近年來中山大學時常有獼猴入侵，讓許多師生感到相當困擾。先前有段獼猴闖入教室的影片，被戲稱「進教室上微積分」，沒想到17日又有學生上傳影片，指稱上日文課的教室也遭入侵，因此她是「跟猴子一起修過日文的人」。

先前獼猴闖入準備上微積分課的中山大學教室，與在教室內的女同學互看，並且慢慢靠近，一人一猴對峙的影片在網路上傳開，也因此有人戲稱獼猴「進教室上微積分」。

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▲猴子闖進教室上日文課。（圖／Threads網友melonnaz授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



對此，有女大生17日上傳影片到Threads，指稱近日收到朋友傳來的猴子旁聽微積分影片，但希望朋友們別忘記「我也是有跟猴子一起修過日文的人」。

▼猴子闖進教室上日文課。（圖／Threads網友melonnaz授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



影片中可以看見，這隻猴子闖入教室以後，疑似開始尋找食物，先是看了一眼身邊的牛奶盒，接著又將目標轉向隔壁的冰霸杯，結果疑似因為打不開，只能直接將杯子翻倒。

逗趣的影片在網路上傳開後，不少網友對此直呼，「糟糕了！以後教授會說：連猴子都這麼認真了！你還翹課」、「同樣是大學，為什麼你們的比較好玩」、「我朋友，不好意思他平常就這樣了」、「猴子上課的出席率都比我高。」