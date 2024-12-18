中華民國室內裝修品保協會成立　推動信託履約創造雙贏

▲▼中華民國室內裝修品保協會今天成立，協會將落實推動信託履約創造雙贏。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

民眾委由工程人員進行室內裝修時，有時發生款項未全部支付、拖欠或是工程未依合約施作、臨時新增項目，導致雙方相互提告，有鑑於此，業者今（18）天在台中舉行「中華民國室內裝修品保協會」成立大會，並落實「室內裝修工程信託履約及工程保險制度」，讓裝修費用隨工程進度逐次匯款，減少糾紛，創造雙贏。

室內裝修品保協會創會長、行政院政務顧問莊燈泰表示，該會為非營利的公益性社會團體，以保障裝修業者及消費大眾雙方合法權益為宗旨，並進一步推行信託履約保證，由消費者將裝修資金信託給金融機構，依工程進度專款專用，除可降低工程糾紛，杜絕惡質收費，更能確保消費者獲得滿意的服務，也保障承攬人員完工後取得全額工程款。

大會籌備會主委張權忠表示，室內裝修並非經常性消費，且具有高度客製化特色，首購族中有6成以上都會有裝修需求，根據調查顯示，2023年的室內設計總諮詢量比2022年增加52.4%，達到15239件，2024年更是再度攀高，但也因此雙方常因認知落差，且缺乏具公信力的仲裁單位，最後對簿公堂。

此次協會成立受到工程界的高度重視與響應，包括總統府資政李茂盛、國策顧問黃奕睿、立法委員何欣純、蔡其昌及行政院中部聯合服務中心莊競程執行長、行政院政務顧問何敏誠、劉國隆、蔡世寅、黃世殿、周秀秀綉珍、林宗勳、洪坤山、王科元、張晉麟及全國各地業者約150人出席，會中選出莊燈泰為創會理事長，及21名理事、7名監事，氣氛融洽。