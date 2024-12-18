【廣編】統一企業集團數位生活平台uniopen開站　生活由我Open！

【廣編特輯】

圖、文／統一提供

統一企業集團持續拓展生活產業，以多元生活品牌連結消費者日常需求，並透過OPENPOINT點數生態圈擴大數位生活體驗。為深化各生活品牌與消費者互動，統一企業集團推出全新「uniopen」數位平台，提供消費者便捷一站式服務體驗，不僅是各生活品牌對外出口，也是消費者進入生活服務平台的入口。

全新「uniopen」以「生活品牌」為核心，透過製造研發、貿易流通、體驗零售、企業整合四個營運主軸，建構亞洲流通生活平台。為滿足世代服務需求，提供一致、便捷、符合顧客需求的數位生態系統，未來將發展「uniopen」 生態系統，整合集團會員、點數以及支付等核心功能及活動，期能為消費者帶來數位生活全新體驗。

「uniopen」生活服務平台涵蓋食品、超商、量販、咖啡、餐飲、美妝、開店與外送等多元生活產業，並即時提供各領域生活知識情報，滿足消費者豐富且多元的生活需求，期待「uniopen」展開新頁提供數位生活服務全新篇章，藉此與消費大眾在數位生活中有更多精彩互動，於此平台開啟探索、教育、娛樂及體驗的新感覺，uniopen生活由我 OPEN！

全新生活服務平台uniopen自今年10月開放集團內部測試，使用者反饋平台介面設計操作直覺、簡單易懂好入手，瀏覽內容以主題活動、爆款商品、倒數優惠等最受喜愛，還有氣象觀測、星座運勢、時事新聞等生活知識情報，一站滿足各種民生需求。為慶祝uniopen正式開站，即日起首次登入uniopen官網 (https://www.uniopen.com/) 完成註冊的消費者，即可獲得5點 OPENPOINT 點數回饋，限量58萬名、送完為止。

