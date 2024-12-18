陸殯儀館面試…待「遺體冷藏室」10分鐘　網看薪水稱：1秒也不行

▲乳山殯儀館招募遺體冷藏室管理人員。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

山東乳山殯儀館近日招募遺體冷藏室管理人員，並要求應徵者在遺體冷藏室待10分鐘，通過這個初試後，才能進入面試官考核環節，引起熱議。相關工作人員表示，是為了測試應徵者的心理素質。不少網友看了該職位開出的薪資後直言，「待1秒都不行。」

據《極目新聞》報導，該工作的具體要求為，具有乳山市常住戶口，能適應24小時倒班，夜間工作，年齡45歲以下，能適應殯葬行業，須能通過待在遺體冷藏室10分鐘的現場測試。

工作人員表示，「這只是一個考試方法，因為有的人比較忌諱或害怕，待不了那麼長時間，但工作又要求一個人待10分鐘以 上，薪資扣完五險後為2200元（人民幣，下同，約台幣9946元），還有夜班費，但沒有編制。

▲應徵者須待遺體冷藏室10分鐘。（圖／翻攝自微博）

一名從事殯儀館管理工作多年的王先生表示，遺體冷藏室管理人員是特殊崗位，日常工作中該崗位需要在低溫環境近距離接觸遺體，但需穿著防護服，是為了測試心理素質，「實際操作中，遺體管理崗位和火化工等特殊崗位，待遇較普通工作人員會有所提高。」

王先生說道，雖然招募的是特殊專業，但人都有心理接受的過程，他認為面試之前就到遺體冷藏室接受測試，違背了倫理，「不應該在面試前，就安排這個現場測試階段，這種特殊的崗位還是能迅速適應的。」

相關消息引起網友熱議，「我還是寧願和面試官扯皮」、「說真的，我不行，讓我自己在那兒呆一分鐘我也不行」、「2200的工資，就不必選這個了吧」、「2200一秒鐘都待不下去，22000我可以抱著遺體睡10分鐘」、「2.2w我可以睡在裡面，2200那打擾了」、「除非對這個行業有信仰，不然2200真的大可不必」、「2200感覺是對我決心的侮辱」、「我不接受的不是人，是2200而且沒編」。