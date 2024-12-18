王義川飆「議事人員沒倒水」　謝龍介諷：名字都有「川」還缺水？

▲王義川批評議事人員不倒水。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委今（18日）針對國民黨16日3分鐘處理選罷法佔領內政委員會主席台，表達抗議。過程中，綠委王義川在主席台上怒轟「議事人員呢？現在連喝一杯水都不會倒，搞什麼東西，韓國瑜搞什麼東西，亂七八糟」。對此，國民黨立委謝龍介諷刺，「川哥，你這麼有大格局的人，你的名字都有川了，怎麼還會缺水呢？」認為這樣的行為，坐實了民進黨縱容官員霸凌公務人員。

民進黨立委今日佔領內政委員會主席台，王義川在主席台上怒轟「人不到讓我們等，議事人員呢？水呢？現在連喝一杯水都不會倒，坐這麼久了，立法院開會我們都有水阿，現在是怎樣？是誰下令工作人員不准倒水給委員的，搞什麼東西！韓國瑜搞什麼東西，亂七八糟」。

藍委徐巧芯諷刺，如果身為外交國防委員會的王義川，有來自己委員會開會的話，還有咖啡喝喔。他們10點左右開始審查，但到目前為止都沒看到人，只在直播上看到有巨嬰在對議事人員發飆要水喝。最後也酸，「下次是不是要吵著喝奶」。

謝龍介說，王義川用小事來發飆，就等於坐實了民進黨縱容官員霸凌公務人員，在立法院其實都是黨團隊黨團、委員對委員，很少有人會直接用這種態度對工作人員、議事人員，為了一瓶水，要喝水就下來，到處都有，現在借題發揮、霸凌公務人員，把格局做小了。

「川哥，你這麼有大格局的人，你的名字都有川了，怎麼還會缺水呢？」，謝龍介諷刺，希望義川兄，對於議事人員盡量要客氣，如果要霸凌，就委員對委員，否則會傷了公務人員的心，如果縱容這樣的霸凌事情，不是民不聊生，也官不聊生。