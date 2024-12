避孕裝置戳出體外　人妻一看驚見整根白色卡皮膚上

▲路易絲使用的皮下植入避孕裝置每3年需要更換一次。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

來自英國的女子路易絲(Louise)平時有避孕習慣,但她害怕會忘記吃藥、也不想裝子宮避孕器,因此皮下植入避孕裝置。只不過就在術後24小時確認傷口癒合情況時,她與丈夫才發現,避孕裝置的位置已經跑掉,明顯可見一截白色棒狀物露出皮膚外。

