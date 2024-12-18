　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

避孕裝置戳出體外　人妻一看驚見整根白色卡皮膚上

▲▼驗孕。（圖／CFP）

▲路易絲使用的皮下植入避孕裝置每3年需要更換一次。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

來自英國的女子路易絲（Louise）平時有避孕習慣，但她害怕會忘記吃藥、也不想裝子宮避孕器，因此皮下植入避孕裝置。只不過就在術後24小時確認傷口癒合情況時，她與丈夫才發現，避孕裝置的位置已經跑掉，明顯可見一截白色棒狀物露出皮膚外。

News.com.au報導，路易絲使用的皮下植入避孕裝置每3年需要更換一次，但就在她第3次使用此裝置時遇上問題，本該在皮膚下的避孕器已經有半截外露。她稱，當時正值星期五晚間，醫師不在、診所也沒開門，還跑到醫院急診室，不過被建議最好等到周一診所營業再來處理。

路易絲透露，當時只能盡力保持傷口乾淨，依照指示做後續處置直到返回診所，但周末期間，避孕裝置仍持續慢慢一點一點戳出手臂。她指出，先前從未遇過這種狀況，也不會疼痛。後來路易絲到診所之後，護士便把裝置取出，診所人員則稱這狀況相當罕見，但她並未得到為何這種狀況會發生的解釋。

醫師特納（Zac Turner）向News.com.au說明，路易絲遇上的狀況非常少見，可能發生的原因包括不當植入、皮膚反應（例如腫脹）等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
昔日精華「電腦街」成鬼城　養蚊4年悄拆
Nissan、Honda火速合併　外媒爆「鴻海想搶親」成關鍵
黃小柔點名林襄穎樂　Vicky回應了
王義川控「不給水喝、直播消音」　立院議事人員說真相
林襄講到哭了！　沈玉琳：感受到她充滿委屈
台南貴族幼兒園虐7童！吃太慢竟強制灌食還巴頭
快訊／14:56規模4地震　最大震度3級「新北有感」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人生中3次樂透「今年就2次」　幸運男贏大獎幾個月後再中2千萬元

搭載台灣衛星！　日本民間火箭發射升空失敗

避孕裝置戳出體外　人妻一看驚見整根白色卡皮膚上

不用文字指令！　Google最新AI工具Whisk「圖生圖」激盪靈感

日本神戶地鐵站爆持刀攻擊　女背部遭刺傷送醫

外媒評比2024最佳手機！　蘋果iPhone 16 Pro僅排第3

俄核武高層「被炸死」奪命瞬間曝光　對街窗戶都被震碎

美國又爆大規模槍擊至少1死9傷　車輛翻覆起火

「蝙蝠便便」種大麻！美2男肺部感染痛苦亡　奪命真凶是它

SpaceX太空任務爆停電「失去地面控制1小時」　富豪在太空船上

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】OMI業配

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

伯恩山犬趴門口吹風遇怪人　摸狗變被摸觸發一連串反轉

人生中3次樂透「今年就2次」　幸運男贏大獎幾個月後再中2千萬元

搭載台灣衛星！　日本民間火箭發射升空失敗

避孕裝置戳出體外　人妻一看驚見整根白色卡皮膚上

不用文字指令！　Google最新AI工具Whisk「圖生圖」激盪靈感

日本神戶地鐵站爆持刀攻擊　女背部遭刺傷送醫

外媒評比2024最佳手機！　蘋果iPhone 16 Pro僅排第3

俄核武高層「被炸死」奪命瞬間曝光　對街窗戶都被震碎

美國又爆大規模槍擊至少1死9傷　車輛翻覆起火

「蝙蝠便便」種大麻！美2男肺部感染痛苦亡　奪命真凶是它

SpaceX太空任務爆停電「失去地面控制1小時」　富豪在太空船上

北榮工程師盜帳號偽造3次加班紀錄　辯「被盜用」遭打臉

邱偲琹露面認了「偷看昔日閨蜜限動」　首度還原決裂陳天仁過程！

不解身邊體面好男生「1舉動」　財經網美愣：壯膽表現？

民進黨佔主席台癱瘓內政委員會　徐欣瑩突襲宣布延會到晚間12點

地震安全警鐘再響！遠見十年堅持耐震工法 春虹建設黃宗元：居住安全是首要任務

人生中3次樂透「今年就2次」　幸運男贏大獎幾個月後再中2千萬元

上蝦皮買Netflix共享帳號被停權　買家怒告詐欺！不起訴原因曝

王義川嗆「議事人員沒倒水」　詹江村轟耍官威：這就是民進黨素質

蔡阿嘎才被詐騙千萬元！　和嘎嫂宣布「第三個孩子誕生」

TWG Tea耶誕馬卡龍節慶感拉滿　Jean-Paul Hévin黑巧克力有茶香

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

國際熱門新聞

俄核武高層「被炸死」瞬間曝光

尋獲疑台裔丈夫屍體　澳警：手機曾遭使用

網美「活春宮」聖誕老人　警察來前跑了

美股收黑！道瓊連9跌創46年來最長紀錄　蘋果市值近4兆美元大關

萬那杜7.3地震釀14死　紐澳出動軍機援助

阿塞德「空運近2公噸現金」存入俄銀行

台灣高薪震驚他　科技業碩畢年收190萬

日經亞洲：本田與日產2大車廠將展開合併談判

拜登擬對「中國成熟製程晶片」啟動301調查

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

網美女大生寵粉抽「原味內衣褲」　反遭日網出征

旅菲台商失蹤2個月！遺體尋獲頭部中彈

北韓士兵絕望神情曝　美官員估：數百死傷

載100頭豬太臭翻乘客　飛機緊急降落

更多熱門

相關新聞

七夕浪漫夜注意！「3大避孕法」

七夕浪漫夜注意！「3大避孕法」

今（10）日就是七夕，許多人計畫著要和另一半度過浪漫的夜晚。但醫師提醒，避孕措施就要做好，包括保險套、手術及避孕針等，其中，保險套並不只能提供避孕效果，也可以減少性病傳播風險；但沒有100%不會懷孕的避孕方式。另外，若遇到約會暴力的情況，應盡速安全脫身求助。

42%家長贊成國中教避孕！性教育調查：6成支持國小教身體界線

42%家長贊成國中教避孕！性教育調查：6成支持國小教身體界線

神奇「殺精凝膠」每天塗　靠男生就能避孕

神奇「殺精凝膠」每天塗　靠男生就能避孕

全程戴套仍中獎　他傻眼問「我被綠了嗎？」遭網轟

全程戴套仍中獎　他傻眼問「我被綠了嗎？」遭網轟

抽屜還有保險套　愛愛卻喊卡！網一看：千萬別用

抽屜還有保險套　愛愛卻喊卡！網一看：千萬別用

關鍵字：

避孕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

六月認色聊鮮肉教練：嘴砲失了分寸！

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面