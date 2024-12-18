避孕裝置戳出體外　人妻一看驚見整根白色卡皮膚上

▲路易絲使用的皮下植入避孕裝置每3年需要更換一次。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

來自英國的女子路易絲（Louise）平時有避孕習慣，但她害怕會忘記吃藥、也不想裝子宮避孕器，因此皮下植入避孕裝置。只不過就在術後24小時確認傷口癒合情況時，她與丈夫才發現，避孕裝置的位置已經跑掉，明顯可見一截白色棒狀物露出皮膚外。

Mom shares her ‘extremely rare’ reaction to common procedure — after her body rejected it https://t.co/o48YjldoLY pic.twitter.com/63w1Z60eZ1 — New York Post (@nypost) December 18, 2024

News.com.au報導，路易絲使用的皮下植入避孕裝置每3年需要更換一次，但就在她第3次使用此裝置時遇上問題，本該在皮膚下的避孕器已經有半截外露。她稱，當時正值星期五晚間，醫師不在、診所也沒開門，還跑到醫院急診室，不過被建議最好等到周一診所營業再來處理。

路易絲透露，當時只能盡力保持傷口乾淨，依照指示做後續處置直到返回診所，但周末期間，避孕裝置仍持續慢慢一點一點戳出手臂。她指出，先前從未遇過這種狀況，也不會疼痛。後來路易絲到診所之後，護士便把裝置取出，診所人員則稱這狀況相當罕見，但她並未得到為何這種狀況會發生的解釋。

醫師特納（Zac Turner）向News.com.au說明，路易絲遇上的狀況非常少見，可能發生的原因包括不當植入、皮膚反應（例如腫脹）等。