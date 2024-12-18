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連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女丟1000元

高雄某製瓦廠老闆，在一處水池裡發現鍾女的屍體。（翻攝東森新聞）

▲高雄某製瓦廠老闆，在一處水池裡發現鍾女的屍體。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

後來警方前往黃崑亮家中搜索，發現他有訂閱《中華日報》，由於屍體上的報紙出版日期適逢農曆春節，雜貨店沒有販售，只有訂戶才能取得，加深警方的懷疑，加上有地緣關係；且他對案發當天的行程交代不清，謊稱住在友人家，但被友人打臉，此外，警方還打聽到案發後黃曾投宿旅館，並要求服務生幫忙清洗牛仔衣褲。

另一方面，警方在黃崑亮的左手虎口發現傷痕，懷疑是死者留下的咬痕，死者內褲上的精液也與黃的檢體相符，並在黃家找到一頂假髮，讓他戴上假髮、穿上牛仔衣褲，供六名目擊者指認，結果六人口徑一致，都說黃就是和死者在橋上講話的人，雖然他不認罪，仍被法院判處無期徒刑定讞，結果又碰上減刑，關了10年就恢復自由之身。

警方在黃崑亮的左手虎口發現傷口，懷疑是死者留下的咬痕。（翻攝畫面）

▲警方在黃崑亮的左手虎口發現傷口，懷疑是死者留下的咬痕。

誇張的是，黃崑亮出獄不久又因性侵被判9年，逃亡2年後落網，當時年過半百的他，自稱因命案看破紅塵，出獄後回到屏東萬丹老家開起精舍當住持，改名黃光亮，每天播佛經，鄰居都以為他改邪歸正，沒想到前年，76歲的他又犯下性侵案，日前遭判刑。

黃崑亮（圖）年過七旬又因性侵被逮，上月被判刑13年。（翻攝畫面）

▲黃崑亮（圖）年過七旬又因性侵被逮，上月被判刑13年。

檢警調查，黃崑亮和A女是鄰居，明知她心智缺陷，竟趁她母親前往外地參與法會之際，持玻璃瓶硬闖A女家作勢毆打，並出言威脅「要讓妳死」，最後硬上得逞，完事後丟下1000元離開。A母返家後，A女將1000元交給她說：「這是豬哥給我的性侵錢！」A母心痛落淚，帶著女兒報警，黃則辯稱遭A母女仙人跳，自稱年紀一大把，已無性欲，結果遭法官打臉。

法院審理後認定，黃崑亮多年進出監獄卻未反省悔改，專找涉世未深、自我保護能力較弱的未成年或智障女子下手，雖然黃年事已高，還是出家人，但惡性重大，不宜輕縱，將他重判13年，要他為自己的罪行付出代價。

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