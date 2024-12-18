　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「HBL冠軍隊」領隊霸凌羞辱球員！　錄音檔曝光

開南高中籃球隊領隊邵之雋，遭多名球員、家長指控霸凌、階級歧視。（翻攝邵之雋臉書）

▲開南高中籃球隊領隊邵之雋，遭多名球員、家長指控霸凌、階級歧視。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高中籃球聯賽HBL冠軍隊開南高中隊長高靖諭，上個月突然宣布退隊，並在社群平台發文，指控球隊未履行承諾，讓他一度想要輕生，引發關注。本刊調查，高之所以會退隊，主要是因為遭球隊領隊邵之雋霸凌，除了高之外，還有多名球員及家長提供錄音檔向本刊投訴，指控邵經常羞辱經濟弱勢的球員及家長，還自恃政商關係良好、藍綠通吃，威脅要封殺不聽話的球員，行徑非常誇張！

[廣告]請繼續往下閱讀...

高靖諭等多名球員及家長向本刊控訴，指控開南球隊領隊兼總教練的邵之雋，以言語霸凌、羞辱球員和家長，且他聲稱教育熱中、愛護選手，實際上卻採高壓管理。本刊取得多段邵用階級對立的方式，辱罵學生的錄音檔，內容出現「廢物、回家種田、賣麵的」，甚至不時把「他媽的」等粗口掛在嘴邊。

開南高中近年在HBL聯賽取得好成績，成為籃球名校。

▲開南高中近年在HBL聯賽取得好成績，成為籃球名校。

多名開南高中籃球隊員指控球隊領隊邵之雋對他們辱罵、霸凌。

▲多名開南高中籃球隊員指控球隊領隊邵之雋對他們辱罵、霸凌。

球員及家長指控，邵表面以獎學金、免學雜費、食宿吸引球員加入開南，其實就是為了成績而打球；有部分球員說，他們與邵簽署合約後，球隊又稱錢沒發下來，甚至要家長自己墊付。由於球員對邵的霸凌壓力很大，噤若寒蟬，直到高靖諭宣布退隊，在網路上發表聲明，揭露球隊的現況，才出現破口。

開南高中籃球隊前隊長高靖諭（右）帶領球隊拿下HBL冠軍。（主辦單位提供）

▲開南高中籃球隊前隊長高靖諭（右）帶領球隊拿下HBL冠軍。

高靖諭11月初發表退隊聲明，並指控管理階層雙重標準、不當對待。（翻攝高靖諭臉書）

▲高靖諭11月初發表退隊聲明，並指控管理階層雙重標準、不當對待。

本刊調查，邵之雋的另一身分是金管會旗下保險犯罪防制中心董事長，政商關係良好。他擔任開南高中擔任球隊領隊兼總教練，還挖角不少教練至開南，再透過和教育部政次葉丙成創辦的無界塾實驗教育機構，引進多名選手。他先前曾因一名從花蓮轉學過來的選手被禁賽，抨擊教育部的禁賽令。不過，接獲球員家長陳情的知名台劇導演汪怡昕，屢次在臉書砲轟邵，表示禁賽令目的是防止惡性挖角，邵這種做法不合理，事件逐漸發酵。

邵之雋（前排左4）透過教育部政務次長葉丙成（前排左3）挖角多名球員至開南高中，但已有多人（打Ｘ者）退隊。（讀者提供）

▲邵之雋（前排左4）透過教育部政務次長葉丙成（前排左3）挖角多名球員至開南高中，但已有多人（打Ｘ者）退隊。

針對球員及家長的指控，邵之雋強調並非事實，他從來不打罵球員，也沒有歧視的言行，他每年花300萬元幫助球隊，卻遭到惡意指控，對他並不公平，目前台北市教育局已經在進行調查，他將會備妥證據，捍衛自己的清白。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【封面故事】言語羞辱、階級歧視、嗆聲封殺　HBL冠軍隊領隊霸凌球員
【領隊霸凌冠軍隊1】冠軍隊長高靖諭退隊撼球壇　親上火線踢爆領隊暗黑嘴臉
【領隊霸凌冠軍隊2】羞辱「他X的回屏東種田」　邵之雋暴力治軍叫球員打弟弟

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／10級強風要來了　今越晚越冷最低溫時間曝
川普行情消失！美股連9跌創46年紀錄　蘋果市值近4兆美元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

追雪族注意！　今晚高山有機會「下波更大」

寒流陪跨年？　3波冷空氣接力

好市多賣SK-II青春露　專櫃價差1倍貴在哪？內行人曝原因

「HBL冠軍隊」領隊霸凌羞辱球員！　錄音檔曝光

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

士林夜市「神顏值打工妹」IG曝光！　日文超溜征服辣模

快訊／10級強風要來了　今越晚越冷最低溫時間曝

奧客要求拿架上泡泡瑪特公仔遭拒　竟羞辱店員白癡窮人：台灣人可憐

好市多「獨家商品」賣場險被A走　她出大絕！小偷一看秒棄手推車

你家在斷層帶上？經濟部公布3條斷層帶的範圍

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

【泰格與雪兒】OMI業配

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

轎車撞護欄「母昏迷2童狂哭」　台中警救3人超帥背影曝光！

追雪族注意！　今晚高山有機會「下波更大」

寒流陪跨年？　3波冷空氣接力

好市多賣SK-II青春露　專櫃價差1倍貴在哪？內行人曝原因

「HBL冠軍隊」領隊霸凌羞辱球員！　錄音檔曝光

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

士林夜市「神顏值打工妹」IG曝光！　日文超溜征服辣模

快訊／10級強風要來了　今越晚越冷最低溫時間曝

奧客要求拿架上泡泡瑪特公仔遭拒　竟羞辱店員白癡窮人：台灣人可憐

好市多「獨家商品」賣場險被A走　她出大絕！小偷一看秒棄手推車

你家在斷層帶上？經濟部公布3條斷層帶的範圍

「男保母」曖昧六月手法曝！遭PO網公審慣性劈腿…瞞女友床戰人妻

追雪族注意！　今晚高山有機會「下波更大」

敘利亞發現萬人塚　揭阿薩德政權下「死亡機器」

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年！　男方背叛正牌女友雙劈

冷血槍殺CEO！學霸殺手遭起訴11項罪名　恐面臨終身監禁

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女丟1000元

寒流陪跨年？　3波冷空氣接力

六月露骨私情曝光！曖昧色聊小20歲滑雪教練…與李易恩愛消毒婚變

條通商圈隱身巷弄的3家日風美食！家常菜咖啡館、京都流烏龍麵

川普2.0逼赴美擴產？　聯電、AIT回應了

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

冷氣團襲台「134人OHCA」！醫示警4件事別做

翁喝魚湯掛急診！大腸充滿鮮血、黑便

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

急速降溫「2天破百人送醫」　醫教保暖3招

奧客要求拿公仔遭拒　羞辱店員白癡窮人

好市多「獨家商品」險被A走　她出大絕找回

周四低溫不到10度！太平山、雪山有望下雪　下周冷空氣挑戰寒流

用LINE送禮「被好友退回」！過來人反笑了

李珠珢54秒「洶湧片段」瘋傳！粉絲大愛

冬至別愛愛「6禁忌一次看」　4星座發了

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

即／台中深夜驚傳男子墜7F無生命跡象

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

變態狼下藥迷姦男子　遭重判8年4月

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

即／幼兒園爆finger inside　2歲男童疑遭女師指侵

2025年「小心漏財」3星座公開！

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

快訊／酒後爭吵互砍　彰化2移工濺血送醫

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

【泰格與雪兒】OMI業配

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面