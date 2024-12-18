「HBL冠軍隊」領隊霸凌羞辱球員！　錄音檔曝光

▲開南高中籃球隊領隊邵之雋，遭多名球員、家長指控霸凌、階級歧視。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高中籃球聯賽HBL冠軍隊開南高中隊長高靖諭，上個月突然宣布退隊，並在社群平台發文，指控球隊未履行承諾，讓他一度想要輕生，引發關注。本刊調查，高之所以會退隊，主要是因為遭球隊領隊邵之雋霸凌，除了高之外，還有多名球員及家長提供錄音檔向本刊投訴，指控邵經常羞辱經濟弱勢的球員及家長，還自恃政商關係良好、藍綠通吃，威脅要封殺不聽話的球員，行徑非常誇張！

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高靖諭等多名球員及家長向本刊控訴，指控開南球隊領隊兼總教練的邵之雋，以言語霸凌、羞辱球員和家長，且他聲稱教育熱中、愛護選手，實際上卻採高壓管理。本刊取得多段邵用階級對立的方式，辱罵學生的錄音檔，內容出現「廢物、回家種田、賣麵的」，甚至不時把「他媽的」等粗口掛在嘴邊。

▲開南高中近年在HBL聯賽取得好成績，成為籃球名校。

▲多名開南高中籃球隊員指控球隊領隊邵之雋對他們辱罵、霸凌。

球員及家長指控，邵表面以獎學金、免學雜費、食宿吸引球員加入開南，其實就是為了成績而打球；有部分球員說，他們與邵簽署合約後，球隊又稱錢沒發下來，甚至要家長自己墊付。由於球員對邵的霸凌壓力很大，噤若寒蟬，直到高靖諭宣布退隊，在網路上發表聲明，揭露球隊的現況，才出現破口。

▲開南高中籃球隊前隊長高靖諭（右）帶領球隊拿下HBL冠軍。

▲高靖諭11月初發表退隊聲明，並指控管理階層雙重標準、不當對待。

本刊調查，邵之雋的另一身分是金管會旗下保險犯罪防制中心董事長，政商關係良好。他擔任開南高中擔任球隊領隊兼總教練，還挖角不少教練至開南，再透過和教育部政次葉丙成創辦的無界塾實驗教育機構，引進多名選手。他先前曾因一名從花蓮轉學過來的選手被禁賽，抨擊教育部的禁賽令。不過，接獲球員家長陳情的知名台劇導演汪怡昕，屢次在臉書砲轟邵，表示禁賽令目的是防止惡性挖角，邵這種做法不合理，事件逐漸發酵。

▲邵之雋（前排左4）透過教育部政務次長葉丙成（前排左3）挖角多名球員至開南高中，但已有多人（打Ｘ者）退隊。

針對球員及家長的指控，邵之雋強調並非事實，他從來不打罵球員，也沒有歧視的言行，他每年花300萬元幫助球隊，卻遭到惡意指控，對他並不公平，目前台北市教育局已經在進行調查，他將會備妥證據，捍衛自己的清白。

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