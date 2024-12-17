世新新聞畢展聚焦社會議題　創意設計冬至湯圓關注永續共榮

▲ 世新大學新聞系畢展策展團隊打造冬至湯圓攤販老闆「永榮」，拉近與觀眾的距離。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學新聞學系110級畢業製作展《永榮小檔案》於今（17）日起，在世新大學管理學院大廳展出兩天，以「永續、多元與共榮」為核心，透過10個象徵社會議題的湯圓主題攤位，攜手迎接冬至（12/21）到來，同時呈現台灣文化與社會現況。學生策展團隊以「永榮」這位攤販老闆作為IP角色，打造溫暖的公共空間，讓觀眾在熟悉的氛圍中輕鬆走入新聞故事，體會新聞「以人為本」的價值。

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▲ 世新新聞系畢展攤位「原民樂器圓」展示少見的原住民樂器與文化。

展覽中的「永榮」意象以煮湯圓為媒介，10顆湯圓分別代表五大類別與十個主題，包括「傳統工藝圓」、「原民樂器圓」、「獨立樂團圓」、「地方創生圓」及「身障權益圓」等，涵蓋文化傳承、環境永續及社會包容等議題。例如「翻轉偏鄉圓」聚焦偏鄉醫療與教育議題，策展學生張宜樺與陳儒逸深入採訪花蓮與桃園，記錄隔代教養與小爸爸、小媽媽等現象，期望引發更多人對偏鄉資源不足的關注。

▲ 世新新聞系畢展攤位「翻轉偏鄉圓」聚焦偏鄉醫療與教育議題。

「傳統工藝圓」探討逐漸失傳的技藝，如畫糖、餅模及糖塔等，策展學生高詩涵等人將記錄各項工藝師傅的報導，透過創意展覽推廣其文化價值；而「原民樂器圓」展示少見的原住民樂器與文化，策展學生陳綜諒與簡甄慧希望藉此填補相關報導的空白，讓更多人關注原住民音樂文化的珍貴性。

▲ 世新新聞系畢展攤位「傳統工藝圓」探討逐漸失傳的技藝。

世新大學校長陳清河於開幕式致詞中，讚賞展覽主題，並勉勵學生在AI與數位科技快速發展的時代，堅守新聞初心，聚焦被忽略的小人物與小議題，展現新聞的社會價值。副校長楊盛昱以「新聞是一種信仰」呼籲學生承載社會責任，並以湯圓比喻新聞製作，皆需要細緻琢磨，期許畢業生未來在新聞界發光發熱。新聞系主任許志明於致詞時，感謝校長、副校長及指導老師的支持，並強調新聞核心在於「人」，科技僅為輔助，期許學生以熱情關懷社會、監督政府，並善用社群行銷與自我反思。

助理教授陳秀鳳以湯圓比喻學生四年的成長，讚揚其採訪精神與多元作品，並期望學生未來能持續發光發熱。助理教授康力平指出，展覽主題「永榮」寓意永續與共融，展現學生運用AI技術的創新能力，並認為此次展覽充分體現新聞系核心精神與校方支持下的進步成果。策展總召邵筱鈞表示，感謝校方與師長支持，十組團隊以視覺化與創意形式，讓新聞更貼近人心，展現新聞「以人為本」的精神，她期望觀眾能在《永榮小檔案》中感受台灣文化的溫度與生命力，共同探索當代社會的重要議題。

▲ 世新大學新聞系畢展《永榮小檔案》盛大展出。