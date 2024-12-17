和欣客運8路線短區間12／30調漲　最多貴70元

▲和欣客運12月30日起調整票價。（資料圖／記者林悅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道客運又有一波調漲，和欣客運公告，12月30日起8條路段部分區間調漲票價，漲幅最高70元，其中桃園到楠梓白色指定時段二排椅則從690元漲到760元，漲幅70元；台北到新營尖峰時段二排椅從605元漲至660元，漲幅55元。

台北到麻豆公告較為尖峰的白色時段，二排椅將從640元調漲為660元、三排椅從475元調漲為500元；台北到新營白色時段，二排椅從605元調漲為660元、三排椅從455元漲為480元；台北到高雄指定白色時段三排椅從595元調漲為600元。

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另桃園到台南白色時段二排椅從635元調漲為660元，三排椅從480元漲到500元；桃園到新營白色時段二排椅從550元漲到605元、三排椅從405元漲到530元；桃園到高雄白色時段二排椅從725元漲到760元、三排椅依照高雄停靠站不同從545元漲到560元到580元不等。桃園到楠梓白色指定時段二排椅則從690元漲到760元，漲幅70元。

和欣客運經理林景鴻表示，因受到高鐵競爭影響，目前客運量還是無法回到疫情前，僅恢復6成到7成，加上相關成本不斷調漲，只能被迫反映成本，12月30日8條路線的部分短區間票價調整，並非全區間都有調，舉例台北到台南長端票價就沒有調整，大多數區間漲幅在15元到30元不等，目前公路局準備推TPASS 2.0常客優惠，將會減少漲幅影響。

嘉義區監理所則表示，和欣客運規劃8條路段部分區間調整票價，以北高為例，部分區間漲幅為0元到70元不等，其中桃園到楠梓漲幅為70元，台北到台南部分區間漲幅為0元到60元，其他路線漲幅為0元到20元不等。