年末聚餐沒局？燒肉也能獨食！便利商店燒肉鮮食推薦排行TOP3

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燒肉，一直是台灣人心中無法取代的經典美食。不管是朋友聚會、家人團圓，甚至是慶祝重要時刻，燒肉總能成為最受歡迎的焦點。然而，隨著現代生活型態的改變，燒肉不再只是多人共享的盛宴，而是逐漸融入「一人獨食」的日常文化。盤點全家便利商店燒肉熱銷品推薦TOP3，不論是工作加班還是下班後的獨處時光，讓你隨時隨地都可以來一頓滿足味蕾的燒肉饗宴。

超人氣燒肉美味TOP 3

排名1. 蒜蒜燒豚飯－12/18蒜香重磅回歸

層次升級的美味饗宴以國產豬五花為基底，透過直火炙烤後刷上特製日式炭燒醬，完美鎖住肉片的多汁口感。蒜香氣息濃郁，搭配微酸清爽的韓式泡菜與滑順的起司絲，為經典燒肉風味增添豐富層次。一口咬下，鹹香與蒜味層層堆疊，絕對是燒肉迷的夢幻選擇。

▲蒜蒜燒豚飯美味層次升級。（圖／全家便利商店提供）



排名2. 糖燻野郎三十天熟成牛飯－甜香交織的燒肉極致體驗

選用溼式熟成30天的牛五花， 0.3cm厚度展現牛肉口感。刷上燒丼人氣NO.1糖燻野郎醬高溫快烤，將牛肉的鮮甜與醬汁的濃郁風味完美融合，炙燒後的焦糖化香氣更讓人垂涎三尺。每一口都是味蕾的奢華享受，難怪穩居排行榜前列。

排名3.壹號醬壽喜燒牛丼、 壹號醬炙烤牛飯糰，開丼雙重美味一次滿足

以開丼的壹號醬為靈魂，推薦兩款燒肉經典之作－壹號醬壽喜燒牛丼與壹號醬炙烤牛飯糰，完美詮釋燒肉的多樣風貌。壹號醬壽喜燒牛丼以濃郁醇厚的壽喜燒醬作底，裹著入口即化的軟嫩牛肉，每一口都散發著傳統日式丼飯的經典滋味，讓人彷彿置身日本燒肉餐廳。另一款壹號醬炙烤牛飯糰則將炙烤技法融入熟成牛五花，外層飯糰緊緊包覆充滿醬香的多汁內餡，口感更加豐富多層次，隨手就能享用。

▲壹號醬為靈魂的開丼，雙重美味一次滿足。（圖／全家便利商店提供）

為了滿足消費者對燒肉的熱愛與需求，全家便利商店再度攜手燒肉界兩大專業品牌－燒丼與開丼，為全家「燒肉宇宙」系列注入更多可能性，將燒肉的魅力從餐廳帶進日常，讓每個人都能以輕鬆便利的方式，享受專業燒肉的美味。

燒丼以其濃郁辛香與創新口味著稱，推出的『野郎鬼椒雞腿飯捲』，以極具挑戰的鬼椒辛香結合花椒的麻辣層次，搭配燒丼招牌甜鹹野郎醬，呈現出前所未有的味覺衝擊。

開丼則在日式燒肉的溫潤細膩中展現創意，像是「壹號醬炙烤牛蛋堡」，以特調壹號醬烤牛肉搭配金黃滑順的歐姆蛋，結合創新「長堡」形式，讓燒肉也能成為便攜快速的選擇。而『金沙醬鐵板牛雞雙響飯』則以濃郁鹹香的金沙醬搭配香烤牛五花與炙烤雞腿，重肉量讓人一次大滿足。

▲壹號醬炙烤牛蛋堡、野郎鬼椒雞腿飯捲帶來前所未有的味覺衝擊。（圖／C Girl 波波愛麗絲 Instagram(@g__uava)）

全家便利商店「燒肉宇宙」獨食時代，燒肉不再需要等待，無需等候桌位，也不用擔心獨自用餐的尷尬，只需走進全家便利商店，就能挑選專為燒肉迷設計的鮮食，無論你偏好辛香、甜鹹還是濃郁風味，總有一款能滿足你的燒肉慾望。讓全家便利商店成為燒肉迷的美食基地。從12月11日到12月24日，購買指定貼標「燒肉宇宙」鮮食可享88折優惠，更能參加APP積分趣活動，每消費1元累積1積分，滿200積分即可兌換可口可樂600mL。

無論是想快速解饞還是品味一人燒肉的獨特時光，這場燒肉盛宴都不容錯過。快來全家，一起開啟燒肉宇宙的美味旅程吧！