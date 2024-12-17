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【廣編】LG跨越科技與情感界限　透過台劇打造居家美學新風潮

▲▼LG跨越科技與情感界限 透過台劇打造居家美學新風潮。（圖／業者提供）

圖、文／LG提供

LG致力於實踐「Life’s Good」的品牌精神，看準現代人注重生活美學質感的趨勢，突破傳統家電冷冰冰的展間形式，以跨界、多元的合作形式為家電產品注入更多情感與故事，積極拓展影視合作領域，從韓國LG與爆紅料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》，到台灣LG與最新劇集《秘書俱樂部》的合作，巧妙地將劇中人物的個性及生活方式與產品連結，賦予家電更多的溫度與態度。

在韓國料理實境秀開場，20台LG InstaView™敲敲看門中門冰箱整齊矗立，為比賽場景注入震撼的科技感與實用性，更成為許多網友的討論話題，除了韓國料理實境秀之外，《影后》也在德築集團打造的生活別墅系列－HA House春中取景，德築集團的HA House生活別墅系列以卓越的建築美學和精緻的空間設計吸引了眾多戲劇及廣告團隊的目光，成為拍攝的首選地點，居家空間更廣泛搭配使用LG家電，不僅提升了居住環境的功能性，亦彰顯了現代奢華生活的品味與格調，場景中的LG InstaView™敲敲看門中門冰箱成為豪華居家設計的靈魂之一，增添了劇集的高雅氛圍。

除了《黑白大廚：料理階級大戰》、《影后》之外，台灣LG透過最新劇集《秘書俱樂部》中的辦公室場景及演員的生活情境使用，呈現了LG家電的現代感與高科技特性，產品的精緻設計與劇中人物的品味相得益彰，無縫融合科技與美學，讓劇中的人物在繁忙的工作中也能享受到更高效、舒適的生活方式。LG不僅是影視場景中的得力配角，更逐步成為千家萬戶中最貼心的「生活主角」，為日常生活帶來更多便利與美好。

 
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