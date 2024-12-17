持槍到校「自習室開火」！射殺老師同學2死6傷　美15歲少女身分曝

▲ 豐盛生命從幼稚園到高中約僅400多名學生。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國威斯康辛州麥迪遜市的「豐盛生命」私立基督教學校（Abundant Life Christian School）16日上午發生槍擊，造成師生2死6傷。警方已證實槍手為在校15歲女學生，犯案後飲彈自戕，當場身亡。

根據《紐約郵報》，警方證實15歲女學生魯普諾（Natalie “Samantha” Rupnow）犯下這起槍擊，16日帶著一把手槍到校，約上午11時持槍進入自習室開火，造成一名教師及7名學生受傷，其中教師與一名學生身亡。

麥迪遜警察局局長巴恩斯（Shon Barnes）當晚說明，其餘6名傷者中還有2人傷勢嚴重，危及性命；而魯普諾飲彈自盡，送醫途中宣告不治。

豐盛生命是一所K-12學校，包辦幼稚園、小學、國中到高中，魯普諾開槍時自習室內有不同年級的學生，附近一間教室裡的2年級學生聽見槍響後撥打911報案，警方約3分鐘內趕到。

巴恩斯稱調查人員仍在釐清魯普諾犯案動機，並追查她是如何取得作案槍枝，目前沒有理由相信她的父母涉案。

針對網路流傳魯普諾是跨性別者的謠言，巴恩斯強調這並不重要，「不論她或他是不是跨性別者，也許這之後會公布，但這對我們目前在做的事，在麥迪遜一所學校發生大規模槍擊後8小時內要做的事來說是無關緊要的。」

總統拜登對此則呼籲採取常理性槍枝管制，「從新鎮（桑迪胡克小學）、烏瓦德（羅伯小學）、帕克蘭（道格拉斯高中）到麥迪遜，還有其他許多未受到關注的槍擊案。我們未能保護孩子免受槍枝暴力禍害，這是不可接受的，我們不能繼續將其視為常態。每個孩子在教室裡都應感到安全，全國的學生應該學習如何閱讀與寫作，而不是如何逃命。」

根據CNN，威州州長埃弗斯（Tony Evers）下令所有聯邦設施自16日至22日降半旗哀悼。麥迪遜警方將於當地17日下午舉行簡報會，公布罹難者身分；當晚學校也將舉行燭光守夜活動，市長與教育官員都預計出席。

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