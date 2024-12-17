陸男被狗追撞樹身亡　法院判狗主人承擔20%責任

記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名男子日前騎電動車出門時，被一隻沒有拴繩的狗追，導致撞上路邊的樹木，當場死亡。意外的是，死者家屬提告之後，法院卻只判定狗主人承擔20%的責任。

根據陸媒報導，去年8月6日下午，許姓男子、徐姓男子各自攜帶一隻寵物狗，騎著電動車出門。當時，兩人都把自己的狗放在踏板上，並且都沒有進行固定措施。

許男在路上加速超越徐男後，徐男車上的狗突然從電動車的踏板處跳下，瘋狂追趕許男所騎的電動車。

▼許男騎車被狗追，不斷回頭觀看。（圖／翻攝看看新聞）



許男發現被狗追之後，不斷回頭往後看，結果因為沒注意前方路況，撞上了路邊的樹木，當場死亡。經交警確認，事發時，許男的時速為37公里，屬於超速駕駛電動車。

許男的家屬認為，如果徐男所飼養的狗不去追許男，意外就不會發生，因此提告，主張狗主人徐男應當為此承擔全部責任。

不過，徐男認為，狗去追許男不是為了咬人，而且，狗也追不上許男，許男是自己沒有盡到謹慎注意駕駛義務並超速駕駛，才會導致事故發生的，主要責任在於許男。

最後，法院認為，許男應當承擔主要過錯責任，因為他作為電動車的駕駛員，應當要謹慎駕駛，注意前方的路況，可卻在騎行的過程中，卻多次往後看，存在過錯。

法院指出，超速駕駛是屬於違法行為，也屬於過錯行為，而且超速騎車直接影響撞擊力度，這是造成許男死亡的主要原因之一。

法院認為，是許男超速騎行並超越徐男的電動車後，車上的狗才跳車追趕的；同時，家屬不能舉證證明寵物狗能夠對許男產生非常緊迫的危害性，應承擔後果。

基於上述原因，法院判決許男承擔80%的過錯責任，狗主人徐男承擔20%的次要責任。