基隆港客輪運量破13萬人次創新高　西岸旅運中心明年首季招商

▲新台馬輪靠泊基隆港西2碼頭。（圖／台灣港務公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

基隆港為台灣北部的主要港口之一，台馬之星、新台馬輪提供往返馬祖與台灣本島之間的客、貨運輸，台灣港務公司基隆港務分公司指出，基隆港今年截至12月16日止，客輪運量達13.2萬人次，創歷史紀錄，也啟動西岸旅客中心1樓部分空間的招商工作，預計明年第一季公告。

台馬之星、新台馬輪負責經營基隆至馬祖的客、貨航線營運，基隆港候船大廳建置500個座椅，並配置販賣機、哺乳室、手機充電站及免費WIFI上網環境等設施，馬祖擁有藍眼淚、軍事歷史遺跡等豐富觀光資源，吸引不少遊客搭船前往旅遊。

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▲台馬之星、新台馬輪近三年旅運人次及航班艘次統計。（圖／台灣港務公司提供）

基隆港務分公司統計，基隆－馬祖航線運量今年截至12月16日累計568艘次、13萬2685人次，超過2001年12萬4359人次紀錄，創下歷年最高。2023年累計539艘次、10萬493人次，2022年累計477艘次、8萬1454人次。

此外，基隆港務分公司表示，正啟動基隆港西岸旅客中心1樓部份空間的招商工作，預計2025年第一季公告，未來將能提供更全方位的服務，隨著疫情減緩與旅遊觀光熱潮逐漸回歸，為基隆、馬祖兩地創造更大商機。