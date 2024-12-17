台南麻豆培文國小師生參訪當地消防分隊　強化防災意識及CO中毒防範

▲台南市麻豆區培文國小二年級師生約百餘人參訪麻豆消防分隊，參加以「防火與防震」為主題的教育宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區培文國小二年級師生約百餘人參訪麻豆消防分隊，參加以「防火與防震」為主題的教育宣導活動，本次活動針對近期麻豆地區地震頻繁的情況，旨在提升學童與教師的防災認知，並傳授實用的避難與火災預防知識。

麻豆消防分隊透過生動有趣的方式，教導師生地震避難的基本原則，包括如何選擇安全避難場所、保護頭部及避開危險物，並強調「趴下、掩護、穩住」的三步驟，幫助學童在危急時能快速反應。中隊長廖鼎鈞及隊員邱保源，也在活動中推廣安裝住宅用火災警報器，並詳細說明電器火災的常見原因，例如插頭鬆動、高功率電器長時間使用及電線老化，提醒民眾定期檢查電器設備，以降低火災風險。



市長黃偉哲特別呼籲市民，在冬季需提高對一氧化碳中毒的警覺，並遵守熱水器使用的「五要」原則：「要安全品牌、要正確型式、要安全安裝、要定期檢修、要保持通風」，以防範隱形殺手。

消防局局長李明峯表示：「電器與炊事火災是家庭火災的主要原因，我們呼籲市民重視日常安全，定期檢查設備並選用安全爐具，確保居家安全。」

第二大隊大隊長王騰毅指出：「希望透過這類教育活動，將防災意識深植於孩子心中，幫助他們學會正確的自我保護與避難方式，同時增強教師及家庭的防災能力。」

南消二大隊指出，此次活動不僅深化了對火災與地震防範的認識，也提升了師生對消防工作的敬佩與感謝。麻豆消防分隊將持續舉辦相關活動，守護全區居民的安全。