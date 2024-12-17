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屏東產業論壇　網紅柯莉絲汀分享創新行銷策略

▲屏東創業論壇 。（圖／林育先提供）

▲屏東創業論壇 。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

近日，屏東創業論壇盛大舉辦，吸引各界創業者與企業代表參加。這次論壇邀請多位重量級講者分享寶貴經驗，透過實務案例與策略分析，為創業者提供關鍵心法，點燃屏東創新創業的能量。

▲屏東創業論壇 。（圖／林育先提供）

▲屏東創業論壇 。（圖／林育先提供）

會中，知名網紅柯莉絲汀特別分享自媒體經營與行銷策略，她強調如何在競爭激烈的市場中做出差異化，透過獨特定位及創意內容，打造吸引力並提升品牌價值，讓現場參與者受益良多，為品牌經營開啟新思維。

▲屏東創業論壇 。（圖／林育先提供）

▲屏東創業論壇 。（圖／林育先提供）

來自藍斯特企業葉家瑋董事長也現身說法。他從16歲開始創業，歷經賣雞蛋糕、手機配件等不同階段，之後創立伊府將鍋燒，並於今年成功打造兩大事業體：XMOTO Ai全自動洗機車設備與DORRY BEAR DIY手作娃娃。葉董事長指出，創業必須兼具「天馬行空的創意」與「周全的規劃」，更重要的是徹底執行並在過程中不斷修正，這樣才能一步步邁向成功。

此外，50淨零解方聯盟謝伯彬會長則深入剖析ESG（環境、社會、治理）如何協助中小微企業發展，他表示，ESG不僅是企業責任，更是提升競爭力的關鍵。他鼓勵企業參與ESG聯合行銷，共同打國際盃，讓更多具潛力的ESG企業被看見，帶動企業夥伴攜手邁向永續發展。

同時，前立委蔡壁如在論壇上分享許多地方創生的成功案例，並介紹政府提供的創業相關政策。她強調創新創業委員會的核心宗旨：「照顧上一代、幫助這一代、培養下一代」，強調跨世代合作，共同為地方經濟發展與社會福祉努力。

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先致詞表示：「創業就是不斷操練與修正的過程。」而創業者必須思考如何將專業轉化為商業，解決市場需求、滿足消費者期待，並有效整合資源與支援。他也鼓勵與會者持續學習、相互激勵，為屏東的創業環境注入更多動能。

這次屏東創業論壇內容豐富且具實務性，從自媒體行銷到ESG策略，再到創業規劃與執行，為參與者帶來多角度的啟發，現場互動熱烈。未來，屏東將持續打造友善的創業環境，攜手企業與創業者，共同創造永續發展的未來。

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